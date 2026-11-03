Indagaron al principal ejecutivo de Suizo Argentina en la causa Andis: presentó un escrito y negó las acusaciones

El director de asuntos corporativos de la compañía quedó bajo la lupa de la fiscalía por su presunto papel en la maniobra de “cooptación” del organismo estatal. Para el fiscal Franco Picardi, Nuner Uner habría sido un nexo clave para que la droguería pudiera manipular precios y direccionar compras. Chats incorporados a la causa también indicarían que tuvo injerencia en la contratación y el despido de personal de la agencia.