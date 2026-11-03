Indagaron al principal ejecutivo de Suizo Argentina en la causa Andis: presentó un escrito y negó las acusaciones

Resumen para apurados
- Este martes, el ejecutivo de Suizo Argentina Sebastián Nuner Uner negó ante la Justicia las acusaciones por presunta corrupción y desvíos de fondos en la Andis.
- El fiscal Picardi le atribuye liderar maniobras para direccionar compras y sobreprecios, basándose en chats y facturas de una causa iniciada por audios filtrados.
- Las indagatorias continuarán con los dueños de la droguería, mientras la Justicia define la validez de las grabaciones en un caso que suma más de 30 procesados.
Sebastián Nuner Uner, uno de los principales ejecutivos de la droguería Suizo Argentina, fue indagado este martes en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El empresario presentó un escrito de descargo, negó las acusaciones y no respondió preguntas, según fuentes al tanto de la declaración.
El director de asuntos corporativos de la compañía quedó bajo la lupa de la fiscalía por su presunto papel en la maniobra de “cooptación” del organismo estatal. Para el fiscal Franco Picardi, Nuner Uner habría sido un nexo clave para que la droguería pudiera manipular precios y direccionar compras. Chats incorporados a la causa también indicarían que tuvo injerencia en la contratación y el despido de personal de la agencia.
En su presentación, el ejecutivo rechazó las imputaciones y negó cualquier vínculo con la Andis. Además, pidió su sobreseimiento, indicaron fuentes de la empresa que lo acompañaron a los tribunales, consignó el diario "La Nación".
La declaración forma parte de una tercera ronda de indagatorias que pone el foco en Suizo Argentina y sus principales directivos. Según la hipótesis fiscal, la compañía no se habría limitado a beneficiarse de las presuntas irregularidades, sino que habría tenido un papel central en la organización de las maniobras.
La tanda de declaraciones debía comenzar la semana pasada con las indagatorias de los dueños de la droguería, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la firma. Sin embargo, las citaciones fueron reprogramadas y se realizarán esta semana. Nuner Uner y los Kovalivker son representados por el mismo abogado, Martín Magram.
Otros dos ejecutivos de la empresa, Gonzalo Damián Zarbo y Fernando Daniel Domínguez, también estaban citados para este martes, pero sus declaraciones fueron postergadas, según fuentes judiciales.
La hipótesis de la fiscalía
Picardi conduce la investigación sobre una presunta trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. En su pedido de indagatorias, el fiscal describió un supuesto esquema de cartelización, sobreprecios y retornos a funcionarios públicos. Para sostener esa hipótesis, recurrió a chats, facturas de pago y comparaciones entre licitaciones realizadas en el organismo.
Entre los mensajes incorporados al expediente figura un intercambio atribuido a representantes del área comercial de Suizo Argentina. Según el fiscal, Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales de la droguería, escribió en el grupo “Comercial Coordinadores”: “Chicos, entraron eurit a 92.000 de costo. Necesito que roten”.
Eurit es el nombre comercial de la cladribina, una droga producida por el Laboratorio Richmond, según el pedido de indagatoria. Seis minutos después del mensaje de Zarbo, Tomás Medina, identificado como responsable Comercial de Licitaciones de Tratamientos Especiales de Suizo, preguntó: “Precio de venta? O nos manejamos como nosotros querramos”.
Un minuto más tarde, Zarbo respondió: “Lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”, de acuerdo con la prueba recolectada por la Justicia.
En Suizo Argentina cuestionaron la interpretación de esos intercambios y sostuvieron que los mensajes fueron sacados de contexto. “Al fiscal le falta agregar qué decían antes y después de los mensajes que incluyó”, afirmaron fuentes de la droguería.
También objetaron que Picardi interprete una bandera de Suiza como una referencia a la empresa. Según indicaron, el símbolo podría aludir a otras compañías con sede en ese país. Sobre los sobreprecios señalados por el fiscal, señalaron que podrían haber incidido cuestiones de oferta y demanda, aunque todavía se desconoce una explicación técnica al respecto.
La causa, que ya cuenta con una treintena de procesados, se inició tras la difusión de audios de origen desconocido atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis. En esas grabaciones se hablaba de presuntos hechos de corrupción y se mencionaba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.
Un peritaje sobre los audios se encuentra en su etapa final. Sin embargo, el lugar que ocupan las grabaciones en el expediente sigue siendo motivo de controversia. Picardi sostiene que la investigación cuenta con elementos propios e independientes de ese material, que la fiscalía no utilizó como prueba. Algunas defensas, en cambio, consideran que los audios son la piedra angular del caso y buscan apartarlos para que se caiga toda la causa.