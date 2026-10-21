Corrupción en la Andis: piden indagar a los dueños de la Suizo Argentina y a otros 38 empresarios

El dictamen, incorporado este miércoles a la causa que tramita en el juzgado subrogado por Ariel Lijo, señala que la droguería habría intervenido tanto en las contrataciones como en las decisiones internas de la agencia, con influencia sobre los pagos a proveedores y la designación y salida de funcionarios. Según la acusación, esas maniobras se habrían sostenido mediante el pago de retornos a responsables del organismo, consignó la periodista Paz Rodríguez Niell en el diario "La Nación".