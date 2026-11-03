Caso Andis: Arroyo Salgado rechazó la "probation" al jefe de seguridad de Nordelta y lo envió a juicio oral

Estado policial del comisario retirado

Uno de los fundamentos centrales de la resolución fue la condición de De Vincentis como comisario retirado de la Policía Federal (PFA). Para la jueza, el retiro no implica la pérdida del estado policial, que únicamente se extingue con la baja, de acuerdo con la ley orgánica de esa fuerza.