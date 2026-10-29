Causa ANDIS: la pericia no pudo confirmar la autenticidad de los audios de Spagnuolo
Un informe de Gendarmería Nacional detectó cortes, inconsistencias acústicas e indicios de regrabación en los archivos incorporados a la causa por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. La ruptura de la cadena de custodia impidió determinar su origen y atribuir técnicamente las voces.
Resumen para apurados
- Gendarmería no pudo autenticar los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de ANDIS, que impulsaron una causa judicial por presuntos sobornos en la compra de medicamentos.
- El peritaje halló cortes, posibles regrabaciones y ruptura de la cadena de custodia, sin descartar edición ni manipulación mediante inteligencia artificial en las grabaciones.
- El juez Ariel Lijo definirá los próximos pasos procesales; aunque se limita el valor probatorio de los audios, la causa continuará para esclarecer las supuestas irregularidades.
Un peritaje de la Gendarmería Nacional no pudo confirmar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que dieron origen a una investigación por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos. El informe técnico identificó alteraciones en las grabaciones y problemas en la preservación de los archivos que impidieron establecer si las voces correspondían a las personas mencionadas en el expediente.
El estudio fue realizado por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería. Según informó Infobae, los especialistas encontraron discontinuidades e inconsistencias acústicas que podrían ser compatibles con intervenciones o ediciones posteriores al registro original.
Qué detectó la pericia de los audios de Spagnuolo
El análisis técnico identificó cortes abruptos y características compatibles con una regrabación, un fenómeno conocido como transferencia acústica. Los especialistas también advirtieron irregularidades que no se corresponden con una grabación continua.
El documento señaló que esas particularidades podrían responder a modificaciones realizadas después de la captura original del audio. Además, los peritos no pudieron descartar la posibilidad de que se hubieran utilizado herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces.
Por esas limitaciones, el estudio no logró validar la autenticidad de los archivos ni establecer una atribución técnica de las voces. Esto significa que la pericia no pudo determinar de manera concluyente quiénes hablaban en las grabaciones ni si el contenido difundido correspondía a conversaciones originales.
La cadena de custodia, una de las claves del informe
Uno de los principales problemas detectados fue la interrupción de la cadena de custodia antes de que el material llegara a los especialistas.
Este procedimiento permite documentar la conservación de una prueba desde su obtención hasta su análisis judicial. Su objetivo es garantizar que los archivos examinados sean los mismos que se recolectaron originalmente y que no hayan sido modificados durante su circulación.
En este caso, la falta de garantías sobre la preservación del material condicionó el alcance de las conclusiones. Según el informe, los elementos disponibles no permitieron determinar de manera definitiva la autenticidad de las grabaciones.
Qué se investiga en la causa ANDIS
La investigación comenzó después de la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo en los que se describía un supuesto mecanismo de cobro de sobornos a prestadores y droguerías vinculados con la provisión de medicamentos.
En uno de los fragmentos difundidos se mencionaba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, en relación con presuntos pagos. Esas afirmaciones forman parte de las sospechas que dieron impulso a la causa judicial y no constituyen, por sí mismas, una prueba de que los hechos denunciados hayan ocurrido.
La defensa de Spagnuolo había planteado la posibilidad de que los audios hubieran sido editados o generados mediante inteligencia artificial. Ese planteo motivó el análisis técnico destinado a establecer si era posible verificar el origen de las grabaciones.
Cómo sigue la investigación judicial
La causa continuará bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien deberá evaluar el alcance del informe pericial y determinar si corresponde disponer nuevas medidas de prueba.
La imposibilidad de confirmar la autenticidad de los audios representa una limitación para su utilización como evidencia. Sin embargo, el resultado de la pericia no implica, por sí solo, el cierre de la investigación sobre las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La Justicia deberá establecer qué valor corresponde asignar al material incorporado al expediente y si existen otros elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.