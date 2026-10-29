Causa ANDIS: la pericia no pudo confirmar la autenticidad de los audios de Spagnuolo

Un peritaje de la Gendarmería Nacional no pudo confirmar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que dieron origen a una investigación por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos. El informe técnico identificó alteraciones en las grabaciones y problemas en la preservación de los archivos que impidieron establecer si las voces correspondían a las personas mencionadas en el expediente.