Discapacidad, en emergencia: familias y profesionales reclamaron en Tucumán que se cumpla la ley

La preocupación por el futuro de las prestaciones para personas con discapacidad volvió a las calles de Tucumán. Este miércoles, organizaciones, trabajadores de instituciones terapéuticas y familiares se concentraron en la plaza Independencia para reclamar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y exigir que se cumplan los derechos que, según denunciaron, hoy no están garantizados.