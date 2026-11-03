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Quilmes Rock: fecha, cartelera y entradas del festival de música

Tecnópolis se vestirá de fiesta el próximo abril con los máximos exponentes del rock contemporáneo.

Quilmes Rock: fecha, cartelera y entradas del festival de música
Foto: Instagram/divididosoficial
Por Redacción Cultura Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Quilmes Rock anunció su grilla con más de 50 artistas para el 16, 17 y 18 de abril en Tecnópolis, Buenos Aires, habilitando la venta general de entradas.
  • Tras agotar la preventa inicial, los abonos oscilan entre $220.000 y $810.000 para tres jornadas con Divididos, Babasónicos, Fito Páez y el regreso de Fricción.
  • El festival se proyecta como el mayor hito intergeneracional del rock nacional, consolidando el calendario de conciertos masivos y la industria cultural del país.
Resumen generado con IA

El mega evento de rock más esperado de la temporada de otoño ya anunció los artistas que integrarán su grilla. El próximo viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de abril el predio de Tecnópolis en Buenos Aires vibrará con el Quilmes Rock con más de 50 solistas y bandas invitadas. Las entradas ya están a la venta y la primera instancia de venta ya se agotó.

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El evento tendrá tres días de música en vivo y será un encuentro entre generaciones. Se presentarán artistas referentes del rock, internacionales y nuevas propuestas, según prometió la organización. Habrá regresos a los escenarios como el de Fricción y homenajes, como el de Javier Malosetti, que recorrerá la obra de Spinetta.

Line up del Quilmes Rock 2027

Babasónicos, Divididos, Fito Páez, Jet, Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos, Los Auténticos Caligaris, Jorge Drexler, Las Pelotas, Henry & La Palangana

Ángela Torres, Bándalos Chinos, Cruzando el Charco, Dante Spinetta, El Mató a un Policía Motorizado, Fricción, Kevin Johansen + The Nada, Los Cafres, Marilina Bertoldi, Turf, Virus

2 Minutos, Alejandro Lerner, Alex Anwandter, Barbi Recanati, Benito Cerati, Camionero, Celeste Carballo, Chechi de Marcos, Indios, Juan Ingaramo, Jóvenes Pordioseros, Kapanga, Koino Yokan, La Delio Valdez, La Franela, La Mississippi, La Portuaria, Little Boogie, Los Tipitos, Mancha de Rolando, Massacre, Metrópoli, Mi Amigo Invencible, Miss Lupe, On Off, Spinetta x Malosetti, Winona Riders.

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Ale Kurz, Baeblade, BB Asul, Carmen Sánchez Viamonte, Denisse Romano, Dum Chica, Ella Es Tan Cargosa, Florián, Fonso y Las Paritarias, Gianluz & Wen, Gori - Mambo Gratis, Hana, Homogénica, Isla Mujeres, Joystick, Juana La Loca, Kill Flora, La Grecia, La Chancha Muda, Leo García, Lisa María, Los Mentidores, Malditos Perros Secuaces, Mugre, Neuropibes, No Me Toques, Paula Prieto, Paula Maffía, Piazzolla Electrónico, Pizza, Reybruja, Ryan, Simón Bosio, Sueter 7, Sunlid, Tríada, Uma, Viva Elástico, Walter Domínguez.

Cuánto cuestan las entradas para el Quilmes Rock 2027

Las preventas de Galicia Visa y la venta general de la Fase 1 ya se agotaron. Hasta el momento de la publicación de esta nota, martes 3 de noviembre, estaban disponibles las entradas de venta general. Los precios parten desde los $220.000 y ascienden hasta los $810.000 con diferentes beneficios. La disponibilidad para esta etapa de ventas es limitada.

  • Espacio VIP con Tribuna - Abono para los tres días: $810.000
  • Espacio VIP con Tribuna - Abono para dos días: $600.000
  • Campo - Abono para tres días: $300.000
  • Campo - Abono para dos días: $220.000

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