Quilmes Rock: fecha, cartelera y entradas del festival de música

El mega evento de rock más esperado de la temporada de otoño ya anunció los artistas que integrarán su grilla. El próximo viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de abril el predio de Tecnópolis en Buenos Aires vibrará con el Quilmes Rock con más de 50 solistas y bandas invitadas. Las entradas ya están a la venta y la primera instancia de venta ya se agotó.