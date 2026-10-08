Tini Stoessel celebró su debut en Lollapalooza y sus fans ya bautizaron su show.

La artista reforzó el anuncio con un video en el que apareció sin maquillaje, sonriente y con una mano sobre el rostro, en una expresión de incredulidad ante la noticia. También compartió el enlace para comprar entradas y eligió Cupido como música de fondo. En particular, destacó una frase de la canción: “Pero este amor esclavo es difícil de olvidar. Buenos Aires. Yo nunca voy a olvidarme de tu amor”.