Tini Stoessel celebró su debut en Lollapalooza y sus fans ya bautizaron su show
La cantante compartió el line up del festival y expresó su emoción por participar por primera vez. El anuncio llega en medio de los preparativos de su casamiento con Rodrigo De Paul y después de su encuentro musical con Lali Espósito.
Resumen para apurados
- Tini Stoessel confirmó con emoción su debut en el festival Lollapalooza Argentina, que se realizará en el Hipódromo de San Isidro durante marzo de 2027.
- El anuncio ocurre tras su show con Lali Espósito en River y en medio de los preparativos de su casamiento con el futbolista Rodrigo De Paul.
- El hito generó gran repercusión entre sus seguidores, quienes bautizaron la fecha como 'Tinipalooza', anticipando una presentación consagratoria.
Tini Stoessel no ocultó su emoción al confirmar que será una de las figuras de Lollapalooza Argentina 2027. Después de su gira internacional Futttura y mientras avanza con los preparativos de su casamiento con Rodrigo De Paul, la cantante celebró en sus redes sociales su debut en el festival, que se realizará en marzo en el Hipódromo de San Isidro.
En la primera de las historias que publicó para sus 21 millones de seguidores, compartió el line up completo del evento, que también tendrá entre sus artistas a Travis Scott, The Killers, David Guetta y Queens of the Stone Age, entre otros. Junto a la imagen, escribió: “Mi primera vez en Lolla”, acompañado por emojis.
La artista reforzó el anuncio con un video en el que apareció sin maquillaje, sonriente y con una mano sobre el rostro, en una expresión de incredulidad ante la noticia. También compartió el enlace para comprar entradas y eligió Cupido como música de fondo. En particular, destacó una frase de la canción: “Pero este amor esclavo es difícil de olvidar. Buenos Aires. Yo nunca voy a olvidarme de tu amor”.
La confirmación despertó rápidamente el entusiasmo de sus seguidores. En X, varios usuarios celebraron su incorporación al festival y hasta le pusieron un nombre propio a su presentación: “Tinipalooza”.
“No puedo amarte tanto Tini Stoessel” y “Tini, una vez más te debo mi salud mental” fueron algunos de los mensajes que circularon en la plataforma. Otros comentarios se centraron en la evolución de su carrera y en las expectativas por verla sobre el escenario del festival.
También hubo publicaciones que hicieron referencia a su vínculo con su padre, Alejandro Stoessel, a partir de interpretaciones de los usuarios sobre los cambios personales y profesionales de la cantante. Tini no se expresó públicamente sobre esos comentarios.
El casamiento con Rodrigo De Paul
El anuncio de Lollapalooza se produce en un momento de gran exposición pública para Stoessel, tanto por su carrera como por los preparativos de su casamiento con el futbolista Rodrigo De Paul, previsto para el 19 de diciembre.
En ese contexto, el periodista Ángel de Brito aseguró que Lali Espósito estaría entre las invitadas a la celebración. La información surgió durante una transmisión de Bondi Live, cuando un usuario le consultó si la intérprete de Fanático había sido invitada.
“Sí, se invitaron, ahora que son amiguis se invitaron las dos”, respondió De Brito, al señalar que el gesto entre las cantantes habría sido recíproco.
La versión se conoció después de que ambas compartieran escenario por primera vez el 26 de septiembre, durante el recital que Lali ofreció en el estadio de River Plate como parte de su gira No vayas a atender cuando el demonio llama.
En ese show, las artistas interpretaron Like a Virgin, de Madonna, con una puesta que evocó la presentación de la cantante estadounidense junto a Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003. Tanto Lali como Tini aparecieron vestidas de novia, en una referencia a sus respectivos casamientos.
Luego se sumó Marilina Bertoldi y recreó el beso que las tres artistas habían protagonizado en aquella ceremonia musical de 2003. La escena también remitió al conocido “Chape Tour”, vinculado con la gira Disciplina de Lali, y provocó aplausos y gritos entre los presentes.
Al finalizar la canción, Espósito se dirigió a su invitada desde el escenario: “Fuerte ese grito, che. Y qué placer decir: ‘Bienvenida al demonio’. Tini con nosotros. Gracias a vos”.
Stoessel, por su parte, agradeció la invitación y expresó lo que significaba compartir ese momento con la cantante: “Me emociona estar acá. Para mí es algo muy fuerte. Te mandé millones de audios, todo, lloré, todo. Para mí es un honor estar al lado tuyo, acompañándote. Verte trabajar desde tan pequeña y ver todo lo que lograste”.