Quilmes Rock 2027: confirmaron las fechas de la nueva edición y arranca la cuenta regresiva

Resumen para apurados
- El Quilmes Rock anunció que celebrará su edición 2027 los días 16, 17 y 18 de abril en sede a definir, iniciando la cuenta regresiva del histórico festival de música.
- Comenzó la venta anticipada de abonos en Enigma Tickets desde los $200.000 y se lanzó el concurso digital 'Prode Rock' para que el público pronostique la grilla.
- Crece la expectativa por la confirmación del predio y el cartel, mientras el concurso premiará a un ganador con un show privado exclusivo de una de las bandas.
Quilmes Rock confirmó las fechas de su próxima edición, la cual se realizará durante tres jornadas consecutivas los días 16, 17 y 18 de abril. El anuncio pone en marcha la cuenta regresiva para este esperado encuentro que, por el momento, mantiene bajo reserva tanto su sede oficial como la grilla de artistas participantes.
Mientras la organización ultima los detalles del line up, sigue adelante la venta anticipada de pases mediante la plataforma Enigma Tickets. En esta etapa inicial, denominada Fase 1 “Zorzal Madrugador”, se comercializan abonos para dos y tres días a partir de los $200.000 con tarifa promocional por tiempo limitado.
Cuándo es Quilmes Rock 2027: todo lo que debés saber
La próxima edición del Quilmes Rock se realizará durante tres jornadas consecutivas, los días 16, 17 y 18 de abril de 2027. Por el momento, la organización no anunció la sede oficial del evento, como tampoco los músicos que integrarán la programación ni la distribución de los shows para cada fecha.
Qué es el Prode Rock para armar el line up
Antes de revelar el cartel definitivo, Quilmes Rock presentó Prode Rock, una iniciativa digital inspirada en los pronósticos deportivos bajo la premisa “Esta vez, lo armamos entre todos”. La consigna invita a los fanáticos a ingresar al sitio oficial quilmesrock.com.ar para proyectar su propia grilla de artistas y acumular puntos en función de los aciertos logrados.
El incentivo mayor de esta competencia se denomina “Quilmes Rock a tu casa”, un beneficio mediante el cual una de las bandas participantes de la edición 2027 ofrecerá un recital exclusivo para la persona ganadora y diez acompañantes. Este juego participativo se mantendrá activo hasta las jornadas previas a la confirmación oficial del line up.
Cuánto cuestan las entradas para el Quilmes Rock
La venta de entradas se encuentra en la Fase 1 con descuento, denominada “Zorzal Madrugador”, la cual transita sus últimas semanas de disponibilidad según informó la organización, aunque sin una fecha precisa para su cierre.
Fase 1 con descuento: $200.000
Fase 2: $240.000
Fase 1 con descuento: $270.000
Fase 2: $310.000
Fase 1 con descuento: $600.000
Fase 2: $710.000
Fase 1 con descuento: $810.000
Fase 2: $930.000
- Ingresar al evento de Quilmes Rock 2027 en Enigma Tickets.
- Seleccionar la opción Venta General.
- Elegir el abono de dos o tres días y la categoría campo o Espacio VIP con Tribuna.
- Iniciar sesión o completar el registro solicitado por la ticketera.
- Indicar la cantidad de entradas y completar los datos de pago.
- Revisar el precio final, incluido el cargo por servicio, antes de confirmar la operación.