SociedadActualidad

Quilmes Rock 2027: confirmaron las fechas de la nueva edición y arranca la cuenta regresiva

El histórico festival se realizará el 16, 17 y 18 de abril con venta anticipada de abonos y un juego interactivo para ganar un show privado.

Quilmes Rock 2027: confirmaron las fechas de la nueva edición y arranca la cuenta regresiva
Fuente: Quilmes Rock
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Quilmes Rock anunció que celebrará su edición 2027 los días 16, 17 y 18 de abril en sede a definir, iniciando la cuenta regresiva del histórico festival de música.
  • Comenzó la venta anticipada de abonos en Enigma Tickets desde los $200.000 y se lanzó el concurso digital 'Prode Rock' para que el público pronostique la grilla.
  • Crece la expectativa por la confirmación del predio y el cartel, mientras el concurso premiará a un ganador con un show privado exclusivo de una de las bandas.
Resumen generado con IA

Quilmes Rock confirmó las fechas de su próxima edición, la cual se realizará durante tres jornadas consecutivas los días 16, 17 y 18 de abril. El anuncio pone en marcha la cuenta regresiva para este esperado encuentro que, por el momento, mantiene bajo reserva tanto su sede oficial como la grilla de artistas participantes.  

“Cualquier paso de una banda tucumana es un avance para toda la movida”: La Belisario se prepara al Norte Rock

“Cualquier paso de una banda tucumana es un avance para toda la movida”: La Belisario se prepara al Norte Rock

Mientras la organización ultima los detalles del line up, sigue adelante la venta anticipada de pases mediante la plataforma Enigma Tickets. En esta etapa inicial, denominada Fase 1 “Zorzal Madrugador”, se comercializan abonos para dos y tres días a partir de los $200.000 con tarifa promocional por tiempo limitado.  

Días inestables y el regreso de las lluvias: cómo estará el tiempo en Tucumán durante el Norte Rock

Días inestables y el regreso de las lluvias: cómo estará el tiempo en Tucumán durante el Norte Rock

Cuándo es Quilmes Rock 2027: todo lo que debés saber

La próxima edición del Quilmes Rock se realizará durante tres jornadas consecutivas, los días 16, 17 y 18 de abril de 2027. Por el momento, la organización no anunció la sede oficial del evento, como tampoco los músicos que integrarán la programación ni la distribución de los shows para cada fecha.

Qué es el Prode Rock para armar el line up

Antes de revelar el cartel definitivo, Quilmes Rock presentó Prode Rock, una iniciativa digital inspirada en los pronósticos deportivos bajo la premisa “Esta vez, lo armamos entre todos”. La consigna invita a los fanáticos a ingresar al sitio oficial quilmesrock.com.ar para proyectar su propia grilla de artistas y acumular puntos en función de los aciertos logrados.

El incentivo mayor de esta competencia se denomina “Quilmes Rock a tu casa”, un beneficio mediante el cual una de las bandas participantes de la edición 2027 ofrecerá un recital exclusivo para la persona ganadora y diez acompañantes. Este juego participativo se mantendrá activo hasta las jornadas previas a la confirmación oficial del line up.

Cuánto cuestan las entradas para el Quilmes Rock

La venta de entradas se encuentra en la Fase 1 con descuento, denominada “Zorzal Madrugador”, la cual transita sus últimas semanas de disponibilidad según informó la organización, aunque sin una fecha precisa para su cierre.

Abono 2 días – Campo

Fase 1 con descuento: $200.000

Fase 2: $240.000

Abono 3 días – Campo

Fase 1 con descuento: $270.000

Fase 2: $310.000

Abono 2 días – Espacio VIP con tribuna

Fase 1 con descuento: $600.000

Fase 2: $710.000

Abono 3 días – Espacio VIP con tribuna

Fase 1 con descuento: $810.000

Fase 2: $930.000

  • Ingresar al evento de Quilmes Rock 2027 en Enigma Tickets.
  • Seleccionar la opción Venta General.
  • Elegir el abono de dos o tres días y la categoría campo o Espacio VIP con Tribuna.
  • Iniciar sesión o completar el registro solicitado por la ticketera.
  • Indicar la cantidad de entradas y completar los datos de pago.
  • Revisar el precio final, incluido el cargo por servicio, antes de confirmar la operación.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres
1

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

La obra del edificio del Registro Civil de Tucumán tiene un avance del 60%: qué servicios se brindarán
2

La obra del edificio del Registro Civil de Tucumán tiene un avance del 60%: qué servicios se brindarán

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991
3

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT
4

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT

Comenzó el juicio oral contra un ex comisionado comunal acusado de secuestro extorsivo
5

Comenzó el juicio oral contra un ex comisionado comunal acusado de secuestro extorsivo

Ranking notas premium
Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego
1

Ruta 9: una nueva concesionaria debuta con peaje digital y mantenimiento, pero la autovía a Las Termas queda fuera de juego

La única certeza es la incertidumbre política
2

La única certeza es la incertidumbre política

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres
3

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991
4

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

Cartas de lectores: Camino del Perú
5

Cartas de lectores: Camino del Perú

Más Noticias
A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

¿Cuáles son los tres tipos de alimentos que pueden dañar los riñones?

¿Cuáles son los tres tipos de alimentos que pueden dañar los riñones?

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán fuertes cambios emocionales en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán fuertes cambios emocionales en septiembre, según Ludovica Squirru

Cuándo vuelve el frío a la Argentina: el cambio que llega con lluvias, nieve y fuertes vientos

Cuándo vuelve el frío a la Argentina: el cambio que llega con lluvias, nieve y fuertes vientos

Tormentas, ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: 11 provincias están bajo alerta amarilla este jueves

Tormentas, ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: 11 provincias están bajo alerta amarilla este jueves

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Pruebas PISA: Argentina consiguió los peores resultados en 20 años en Matemática, Ciencia y Lectura

Pruebas PISA: Argentina consiguió los peores resultados en 20 años en Matemática, Ciencia y Lectura

Comentarios