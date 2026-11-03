Budín de cacao y avena: la receta que aporta proteínas y se hace con pocos ingredientes

Más allá de su exquisito sabor, esta preparación reúne superalimentos que aportan múltiples ventajas para la salud cotidiana. La avena es una fuente fundamental de fibra soluble que favorece la digestión y ayuda a mantener niveles estables de energía, mientras que el yogur natural suma proteínas de excelente calidad y probióticos que benefician la flora intestinal. A esto se le suman las nueces, ricas en ácidos grasos omega 3 y antioxidantes esenciales para el cuidado cardiovascular, y el cacao amargo, un potente aliado para el estado de ánimo.