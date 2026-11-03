Budín de cacao y avena: la receta que aporta proteínas y se hace con pocos ingredientes
Una opción casera, fácil de preparar y con un perfil nutricional equilibrado que combina el sabor intenso del cacao con los beneficios del yogur, la avena y los frutos secos, ideal para disfrutar en el desayuno o la merienda.
Resumen para apurados
- Una nueva receta de budín de cacao y avena propone una opción casera y proteica para el desayuno o la merienda, combinando ingredientes accesibles y saludables.
- La preparación combina huevos, yogur natural, avena, cacao amargo y nueces, logrando un horneado rápido de 40 minutos que aporta fibra, probióticos y grasas saludables.
- Esta alternativa culinaria promueve reemplazar ultraprocesados por repostería funcional casera, permitiendo adaptaciones con frutas o semillas según cada hogar.
A la hora de planificar una merienda casera que sea rica, fácil de preparar y rendidora, pocas opciones resultan tan tentadoras como un buen budín chocolatoso. Esta versión logra combinar lo mejor de dos mundos: un sabor intenso a cacao amargo y una estructura nutritiva que aporta saciedad para acompañar el ritmo diario, convirtiéndose en una alternativa perfecta para tener lista en cualquier momento.
La propuesta destaca por reunir ingredientes accesibles que habitualmente están presentes en cualquier alacena. La clave de esta preparación radica en la inteligente combinación de huevo, yogur natural, avena molida y un toque de frutos secos, elementos que elevan sustancialmente el valor nutricional sin descuidar la textura suave y la frescura de una receta casera tradicional.
Más allá de su exquisito sabor, esta preparación reúne superalimentos que aportan múltiples ventajas para la salud cotidiana. La avena es una fuente fundamental de fibra soluble que favorece la digestión y ayuda a mantener niveles estables de energía, mientras que el yogur natural suma proteínas de excelente calidad y probióticos que benefician la flora intestinal. A esto se le suman las nueces, ricas en ácidos grasos omega 3 y antioxidantes esenciales para el cuidado cardiovascular, y el cacao amargo, un potente aliado para el estado de ánimo.
Cómo preparar el budín proteico de cacao y avena
Ingredientes
Para llevar a cabo esta elaboración rápida y muy chocolatosa, vas a necesitar reunir en la cocina únicamente estos ingredientes simples:
- 2 huevos
- 1 taza de avena molida
- ½ taza de harina integral
- 3 cucharadas de cacao amargo sin azúcar
- ½ taza de yogur natural
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 2 cucharadas de nueces picadas
Elaboración paso a paso
1. Colocar los huevos en un recipiente profundo y batirlos junto con el yogur natural y la esencia de vainilla hasta lograr una textura integrada.
2. Agregar la avena molida, la harina integral, el cacao amargo y el polvo de hornear. Mezclar de manera uniforme hasta obtener una masa lisa y homogénea.
3. Añadir las nueces picadas a la preparación y revolver suavemente para distribuirlas de forma pareja en toda la mezcla.
4. Volcar la preparación en un molde para budín previamente preparado para evitar que la masa se pegue durante el proceso de cocción.
5. Cocinar en un horno precalentado a 180 °C durante un lapso aproximado de 35 a 40 minutos.
6. Dejar enfriar bien la preparación, cortar en rodajas y finalizar con una fina lluvia de cacao amargo y algunas nueces picadas extra por encima.
Variantes para personalizar este budín de cacao
El resultado final es un bizcochuelo esponjoso con un toque crocante de frutos secos, perfecto para acompañar un café recién tirado, un mate cebado o cualquier infusión caliente.
Además, la receta permite adaptarse a los gustos de cada hogar. Se pueden sumar chips de chocolate amargo para potenciar el sabor a cacao, agregar una banana madura pisada para ganar humedad y dulzor natural, reemplazar las nueces por almendras picadas o añadir una pizca de canela para aportar un matiz aromático diferente.