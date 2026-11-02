Qué desayunar para llegar sin hambre al mediodía

¿Qué desayuno funciona mejor para el apetito, según un estudio?

Un artículo publicado en Journal of Dairy Science en 2024 comparó los efectos de tres tipos de desayunos en personas jóvenes. El propósito fue investigar cómo reaccionaba el organismo ante un desayuno alto en proteínas y bajo en carbohidratos, uno isocalórico bajo en proteínas y alto en carbohidratos y una tercera opción sin desayuno. Para ello se midió la ingesta energética que tuvieron o necesitaron tener las personas desde el almuerzo y en el resto del día.