Feng Shui: el rincón de tu casa donde tenés que espolvorear sal para atraer la prosperidad económica

A la mañana siguiente, el proceso se completa al barrer esos residuos y desecharlos fuera de la propiedad, logrando así purificar la vivienda y dejar los espacios completamente receptivos a las buenas oportunidades financieras. Tal como señalan expertos en la materia como Diana Garrido e Isaac Garrido en el medio citado, adoptar una mentalidad positiva junto con estos cambios sutiles ayuda a que "una nueva energía fluya por tu vida y tu hogar, ayudándote a alcanzar tus metas, ya sea salud, abundancia financiera o simplemente una vida más exitosa".