Feng Shui: dónde poner un vaso con agua y sal para atraer abundancia en noviembre

Resumen para apurados
- Especialistas en Feng Shui recomiendan ubicar un vaso con agua y sal en el sureste o ingreso del hogar en noviembre para atraer abundancia y renovar energías simbólicamente.
- La práctica combina sal gruesa y agua en un vaso transparente, cambiándolo cada dos semanas; la tradición asocia estos elementos con la purificación y la fluidez económica.
- Aunque carece de aval científico, el rito se populariza como herramienta de enfoque mental y bienestar para cerrar el año con metas personales y laborales renovadas.
El Feng Shui propone distintos rituales simbólicos para renovar la energía del hogar y recibir nuevos ciclos con una intención de prosperidad. Entre ellos, el vaso con agua y sal es una de las prácticas populares que se asocian con la purificación de los ambientes, la estabilidad y la apertura a nuevas oportunidades durante noviembre de 2026.
Según las interpretaciones tradicionales de esta filosofía de origen chino, la sal representa la limpieza y la purificación, mientras que el agua simboliza el movimiento y la fluidez. Aunque no existe evidencia científica de que este ritual atraiga dinero o modifique la suerte, quienes lo practican lo utilizan como una forma de acompañar sus objetivos personales, laborales y económicos.
Dónde colocar el vaso con agua y sal según el Feng Shui
Uno de los lugares recomendados por las interpretaciones populares del Feng Shui es el sector sureste de la vivienda. Dentro del mapa energético Bagua, esta orientación se relaciona con la riqueza, la prosperidad y el crecimiento.
Para identificarla, se puede utilizar una brújula y localizar el sureste dentro de la casa. Una vez elegido el sector, lo ideal es apoyar el vaso sobre una superficie firme, limpia y despejada, como una repisa o un mueble, donde pueda permanecer sin ser movido.
Otra alternativa es colocarlo cerca de la puerta de entrada, en un rincón seguro que no interfiera con la circulación. Este espacio tiene un significado simbólico particular porque representa el acceso al hogar y, dentro de esta filosofía, se vincula con el ingreso de nuevas oportunidades.
También es posible ubicarlo en un ambiente de trabajo o estudio. En ese caso, el recipiente puede funcionar como un recordatorio de los objetivos profesionales y económicos que se desean alcanzar antes de finalizar el año.
Cómo preparar el ritual del vaso con agua y sal para noviembre de 2026
Quienes siguen esta tradición suelen preparar la mezcla al comenzar un nuevo ciclo o cuando desean establecer una intención vinculada con la prosperidad y el bienestar.
Para realizar el ritual, se recomienda seguir estos pasos:
Según esta costumbre, el recipiente puede permanecer en el lugar durante varios días como parte de una intención de renovación. La práctica se acompaña con una reflexión sobre los objetivos que se buscan alcanzar, tanto en el plano económico como en el personal y familiar.
Por precaución, conviene dejar el vaso fuera del alcance de niños y mascotas, además de mantenerlo alejado de superficies delicadas que puedan dañarse si el agua se derrama.
Qué significa el agua con sal en el Feng Shui y cuándo renovar la mezcla
Dentro de las interpretaciones del Feng Shui, cada elemento del ritual tiene un significado particular. La sal se relaciona con la purificación; el agua, con la circulación y el movimiento; y el vaso transparente, con la claridad y el orden.
La abundancia, en este contexto, no se limita al dinero. También puede representar estabilidad familiar, bienestar, tranquilidad y nuevas oportunidades laborales.
Quienes mantienen esta práctica durante noviembre suelen revisar el recipiente periódicamente y renovar la mezcla cada una o dos semanas. También se aconseja cambiarla antes si el agua se evapora, se ensucia o aparecen residuos.
Para renovar el ritual, basta con desechar el contenido, lavar bien el vaso y preparar una mezcla nueva si se desea continuar con la costumbre. No es necesario conservar el agua anterior.
En qué lugares de la casa conviene evitar el vaso con agua y sal
Aunque no existe una regla universal que determine dónde debe colocarse o evitarse este recipiente, hay espacios que conviene descartar por razones prácticas y por el simbolismo que algunas interpretaciones del Feng Shui les atribuyen.
- En el baño: algunas interpretaciones prefieren evitarlo porque es un ambiente asociado con la humedad y los cambios de temperatura.
- En la cocina, cerca de la hornalla: el calor puede acelerar la evaporación del agua y modificar la mezcla.
- En el suelo o en zonas de paso: aumenta el riesgo de que el vaso se caiga, se rompa o provoque un derrame.
- Sobre muebles delicados: el contacto con el agua y la sal puede dejar marcas o deteriorar determinadas superficies.