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Feng Shui: cómo hacer el ritual de la abundancia con canela en el primer día de noviembre

El inicio de un nuevo mes invita a renovar las energías en la casa. El Feng Shui explica por qué la puerta de entrada es clave y cómo realizar el ritual con canela que recomiendan los especialistas para convocar la prosperidad.

Cómo atraer la abundancia en el comienzo de mes según el Feng Shui.
Cómo atraer la abundancia en el comienzo de mes según el Feng Shui. Imagen: Livingetc
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas en Feng Shui recomiendan soplar canela en la puerta del hogar cada primer día del mes para atraer abundancia y renovar energías ante el inicio de un nuevo ciclo.
  • La práctica, basada en costumbres ancestrales, consiste en arrojar el polvo hacia el interior de la casa, considerando a la entrada como el filtro energético principal del hogar.
  • Expertos aclaran que la especia no produce riqueza mágica, sino que funciona como una pausa reflexiva para enfocar la mente y alinear propósitos personales durante el mes.
Resumen generado con IA

El comienzo de un nuevo mes no solo implica un cambio en la fecha del calendario. El reinicio va más allá de las invenciones de la humanidad por organizar el tiempo, sino que implica una renovación desde el plano simbólico y astrológico. Para el Feng Shui, la filosofía oriental basada en la energía y los espacios que habitamos, este es un momento para alinear los objetivos y establecer los planes para un nuevo ciclo en el que todo es posible. Para ello será necesario prestar atención a algo más que nuestra agenda y centrar la mirada en el hogar por el que transitamos.

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Para comenzar un nuevo período con una vibración de impulso, el Feng Shui advierte que la mayor parte de nuestros esfuerzos deben concentrarse en nuestra puerta de entrada al hogar. Este acceso es justamente el resguardo y la comunicación con el exterior: lo que entra y lo que sale está mediado por ese marco que también encierra las intenciones del espacio. Lo que abunda o lo que falta se completa en ese ingreso o salida. Los especialistas en espiritualidad revelaron cuál es aquella acción que debemos tomar en el inicio mensual para cuidar nuestra energía.

El secreto del Feng Shui con la canela para atraer la prosperidad

La canela es una de esas especias que no solo genera abundancia de sabor en las comidas, sino que también sirve para ahuyentar la carencia del hogar y sentar el tono de una etapa desde el agradecimiento y la plenitud. Para referentes como Sophia Rosa, se trata de una costumbre ancestral que se mantiene firme para los primeros días y consiste en soplar este ingrediente en la puerta la jornada inaugural de cada mes.

“La tradición de esparcir canela alrededor de las puertas se remonta a siglos atrás, a prácticas de magia popular en diversas culturas”, afirmó la bloguera de The Wisdom of the Spirit. Se cree que el condimento atrae la bonanza y el bienestar. “Se pensaba que el aroma convocaba la riqueza y alejaba la escasez. Soplar la especia hacia el interior de la casa invita a la abundancia”, explicó.

Un ejercicio del Feng Shui de introspección y enfoque mental 

La experta subrayó que este elemento no actúa como un catalizador mágico, sino que facilita una conexión con las intenciones del interior y la necesidad de introspección que antecede a la nueva etapa. “Por supuesto, la canela en sí misma no crea dinero mágicamente”, advirtió.

Para Rosa, este momento representa una pausa de reflexión. “Participar en rituales significativos nos ayuda a alinear nuestra mentalidad con la manifestación de nuestros objetivos. Preparar el terreno mediante prácticas espirituales nos permite adquirir una energía más magnética”, concluyó.

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