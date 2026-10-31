Feng Shui: cómo hacer el ritual de la abundancia con canela en el primer día de noviembre

El comienzo de un nuevo mes no solo implica un cambio en la fecha del calendario. El reinicio va más allá de las invenciones de la humanidad por organizar el tiempo, sino que implica una renovación desde el plano simbólico y astrológico. Para el Feng Shui, la filosofía oriental basada en la energía y los espacios que habitamos, este es un momento para alinear los objetivos y establecer los planes para un nuevo ciclo en el que todo es posible. Para ello será necesario prestar atención a algo más que nuestra agenda y centrar la mirada en el hogar por el que transitamos.