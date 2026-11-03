Kristalina Georgieva destacó a la Argentina por su disciplina fiscal: “Hay que cortarle la cabeza al populismo”
La directora gerente del FMI afirmó que el país está sentando las bases para el crecimiento y la estabilidad macroeconómica. Lo hizo durante una conferencia financiera en Madrid, donde también advirtió sobre los riesgos de la deuda pública y el impacto de la inteligencia artificial.
Resumen para apurados
- En Madrid, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, elogió hoy la disciplina fiscal de Argentina para recuperar la estabilidad y pidió cortar con el populismo.
- El respaldo surge tras la aprobación del staff técnico del FMI a la última revisión del programa, en un panel bancario donde también alertó sobre la deuda pública global.
- La validación del directorio en diciembre habilitará un desembolso de U$S 900 millones, clave para que el país afronte sus compromisos financieros con el organismo.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó a la Argentina como uno de los países que avanzaron en el ordenamiento de sus cuentas públicas después de atravesar períodos de crisis. Durante una conferencia financiera en Madrid, sostuvo que el país está construyendo las condiciones para recuperar el crecimiento y la estabilidad económica.
“Argentina lo está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera. El país será recompensado por ello”, afirmó la economista búlgara ante una consulta de Infobae, luego de participar en la Conferencia Internacional de Banca 2026, organizada por el Banco Santander.
Georgieva elogió el ajuste fiscal de Argentina y apuntó contra el populismo
La titular del FMI mencionó al país durante un panel que compartió con Ana Botín, presidenta ejecutiva de Santander. El moderador, el periodista británico James Harding, había citado a Grecia, Portugal e Irlanda como ejemplos de economías que, después de atravesar crisis, reforzaron sus políticas presupuestarias. Georgieva agregó a la Argentina y también mencionó a Chile.
“Disciplina fiscal, número uno”, resumió al referirse a la necesidad de mantener el orden de las cuentas públicas.
En otro tramo de su exposición, retomó una frase del presidente chileno, José Antonio Kast, sobre la relación entre populismo y pobreza. “Hay que cortarle la cabeza al populismo”, enfatizó la directora gerente del organismo internacional.
El reconocimiento se produjo pocos días después de que el staff técnico del FMI aprobara la tercera revisión del programa vigente con la Argentina. El visto bueno del directorio, previsto para comienzos de diciembre, habilitaría un desembolso de unos U$S 900 millones, que se destinarían al pago de compromisos con el propio organismo.
La advertencia del FMI sobre la deuda pública mundial
Durante la conferencia, Georgieva también alertó sobre el crecimiento de la deuda pública global, que se acerca al equivalente del 100% del producto bruto interno (PBI) mundial.
La funcionaria señaló que la persistencia de la inflación y las tasas de interés elevadas incrementan los costos para los gobiernos, las empresas y las familias. “La historia de la deuda pública por sí sola es una historia muy preocupante”, afirmó.
Según explicó, las crisis suelen llevar a los gobiernos a incrementar el gasto y el endeudamiento, pero muchos no reconstruyen el margen fiscal cuando la situación mejora. Por eso, advirtió que el crecimiento económico no alcanza por sí solo para resolver los desequilibrios.
“No creo mucho que el crecimiento pueda sacarnos por sí solo del agujero de la deuda. También requeriría disciplina fiscal, y cuanto antes se tomen medidas, mejor”, sostuvo.
Qué dijo Georgieva sobre la inteligencia artificial y el empleo
Otro de los ejes de la exposición fue el impacto de la inteligencia artificial (IA) sobre la economía mundial. Georgieva describió un escenario de creciente fragmentación tecnológica y señaló a Estados Unidos, China e India como los principales productores dentro de la cadena de valor de esta industria. También advirtió que Europa todavía no ocupa un lugar destacado en ese grupo.
La titular del FMI puso el foco en los riesgos financieros asociados con el entusiasmo por la IA, especialmente por las inversiones financiadas con deuda y los mecanismos de inversión circular entre compañías.
En materia laboral, estimó que el 40% de los empleos a nivel global se verá afectado por la inteligencia artificial en un horizonte de entre tres y cinco años. En las economías avanzadas, la proporción podría llegar al 60%.
Sin embargo, aclaró que ser afectado no significa necesariamente perder el puesto de trabajo. Algunos empleos podrían potenciarse mediante una mayor productividad, mientras que otros cambiarán sus características y exigirán nuevas capacidades.
Georgieva también sostuvo que el impacto neto de la tecnología sobre el empleo sería ligeramente positivo, aunque anticipó modificaciones en la estructura laboral y una mayor demanda de puestos de servicios de baja cualificación.
El FMI proyecta un crecimiento mundial del 3,1%
Pese a los conflictos y las tensiones económicas recientes, Georgieva destacó la capacidad de resistencia de la economía global. El FMI prevé un crecimiento mundial del 3,1%, impulsado, según explicó, por la participación del sector privado, el fortalecimiento institucional en distintos mercados emergentes y el desarrollo tecnológico.
La conferencia también contó con la participación de Ana Botín, quien advirtió sobre el bajo crecimiento europeo y reclamó medidas para impulsar la inversión y la productividad.
La presidenta de Santander identificó cuatro áreas prioritarias para Europa: centros de datos e inteligencia artificial, energía y redes, defensa y vivienda asequible. Además, pidió avanzar hacia un mercado bancario único y una mayor movilización del capital privado.
“Los bancos no son toda la respuesta, pero no puede haber solución sin los bancos”, afirmó Botín.