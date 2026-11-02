El Gobierno enfrenta un vencimiento de U$S800 millones con el FMI y analiza comprar dólares al Banco Central

La decisión también debe analizarse en el contexto de los movimientos que habría realizado el Gobierno durante la última semana en el mercado cambiario. Según estimaciones privadas, el Tesoro habría vendido alrededor de U$S100 millones el lunes para moderar la cotización del dólar mayorista antes de la fijación del tipo de cambio de referencia utilizado para cancelar vencimientos de las letras vinculadas al dólar (Lelink). Posteriormente, habría recomprado unos U$S44 millones.