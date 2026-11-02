EconomíaNoticias económicas

El Gobierno enfrenta un vencimiento de U$S800 millones con el FMI y analiza comprar dólares al Banco Central

El Tesoro debe pagar hoy intereses al organismo internacional y, aunque dispone de depósitos en moneda extranjera por unos U$S851 millones, podría recurrir al BCRA para evitar quedarse sin liquidez.

BANCO CENTRAL. El pago se producirá en un momento clave de la negociación con el FMI.
BANCO CENTRAL. El pago se producirá en un momento clave de la negociación con el FMI.
Por Redacción Economía Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino paga este lunes U$S800 millones al FMI por intereses y analiza comprarle dólares al Banco Central para evitar quedarse sin liquidez.
  • Con apenas U$S851 millones en depósitos, el margen oficial es crítico tras el reciente aval técnico del Fondo y las intervenciones previas en el mercado.
  • En diciembre, el Directorio del FMI definiría un giro de U$S900 millones, condicionado a reformas impositivas y la vigencia del déficit cero.
Resumen generado con IA

El Gobierno enfrenta este lunes un vencimiento de aproximadamente U$S800 millones en concepto de intereses con el Fondo Monetario Internacional(FMI), una obligación que vuelve a poner bajo presión la disponibilidad de divisas del Tesoro. Aunque el Ministerio de Economía cuenta con depósitos en dólares para afrontar el compromiso, el equipo económico analiza la posibilidad de comprar moneda extranjera al Banco Central (BCRA) para preservar parte de sus fondos.

El FMI sugirió medidas para que la Argentina siga acumulando reservas

El FMI sugirió medidas para que la Argentina siga acumulando reservas

El pago se produce en un momento clave de la negociación con el organismo, pocos días después de que el personal técnico del FMI alcanzara un acuerdo con la Argentina por la tercera revisión del programa vigente. Ese entendimiento habilitaría un nuevo desembolso de aproximadamente U$S900 millones, pero todavía necesita la aprobación del Directorio Ejecutivo, que se espera para principios de diciembre.

El FMI alertó por el riesgo país y el freno de la economía, pero pidió a Milei mantener el rumbo

El FMI alertó por el riesgo país y el freno de la economía, pero pidió a Milei mantener el rumbo

Hasta entonces, el Gobierno deberá afrontar sus compromisos financieros con recursos propios y administrar cuidadosamente la liquidez en moneda extranjera.

El FMI advierte que la deuda global supera la capacidad fiscal de los gobiernos y reclama ajustes urgentes

El FMI advierte que la deuda global supera la capacidad fiscal de los gobiernos y reclama ajustes urgentes

Los dólares del Tesoro y la posibilidad de recurrir al BCRA

Los últimos datos disponibles, correspondientes al miércoles 28 de octubre, muestran que el Tesoro tenía depositados U$S851 millones en cuentas del Banco Central. Se trata de una cifra apenas superior al vencimiento de esta semana: si utilizara esos fondos para cancelar los U$S800 millones adeudados al FMI, le quedarían alrededor de U$S51 millones.

El staff del FMI aprobó la revisión técnica del acuerdo con Argentina y se acerca un desembolso de U$S 900 millones

El staff del FMI aprobó la revisión técnica del acuerdo con Argentina y se acerca un desembolso de U$S 900 millones

Ese margen reducido alimentó las especulaciones del mercado sobre una eventual compra de dólares al BCRA. El Ministerio de Economía también cuenta con depósitos en pesos por unos $8,9 billones, que podrían convertirse en divisas para completar la operación y evitar que las cuentas en moneda extranjera queden prácticamente vacías.

La consultora 1816 advirtió que los recursos disponibles en dólares estaban prácticamente alineados con el monto del compromiso y consideró probable que el Tesoro recurriera a una operación de compra de divisas al Banco Central.

La decisión también debe analizarse en el contexto de los movimientos que habría realizado el Gobierno durante la última semana en el mercado cambiario. Según estimaciones privadas, el Tesoro habría vendido alrededor de U$S100 millones el lunes para moderar la cotización del dólar mayorista antes de la fijación del tipo de cambio de referencia utilizado para cancelar vencimientos de las letras vinculadas al dólar (Lelink). Posteriormente, habría recomprado unos U$S44 millones.

Una eventual compra de dólares al Banco Central tendría consecuencias sobre la composición de las reservas internacionales. La operación implicaría transferir divisas desde la autoridad monetaria hacia las cuentas del Tesoro, mientras que utilizar los dólares que ya están depositados en el BCRA tendría un efecto contable diferente sobre la posición de reservas.

A esa necesidad se suma otro aspecto operativo: la Argentina debe contar con Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta que utiliza el FMI para sus transacciones. En anteriores vencimientos, el Gobierno recurrió al Tesoro de Estados Unidos para adquirir esos activos y concretar los pagos al organismo.

El FMI condiciona el próximo desembolso a nuevas medidas

El vencimiento de este lunes coincide con una nueva instancia de negociación entre la Argentina y el Fondo Monetario. La semana pasada, el equipo técnico del organismo dio su aval a la tercera revisión del programa económico, aunque dejó pendiente la aprobación definitiva del Directorio Ejecutivo.

Si se completa ese trámite, el país recibirá un giro cercano a los U$S900 millones, equivalentes a unos 600 millones de DEG. La decisión está prevista para principios de diciembre y dependerá también de que el Gobierno avance con una serie de compromisos asumidos durante las conversaciones.

Entre las medidas pendientes figura la presentación de una propuesta de reforma tributaria destinada a reducir exenciones impositivas y generar espacio fiscal. El objetivo planteado es facilitar una futura disminución de las retenciones y del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios.

Otro de los compromisos involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberá establecer antes de diciembre un registro formal de los principales riesgos de incumplimiento tributario, con especial atención en los grandes contribuyentes.

El organismo también espera avances en una reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal para incorporar el principio de déficit cero. A esto se suman otras iniciativas que permanecen bajo seguimiento, como la aprobación del Presupuesto 2027 y la reforma del Banco Central.

En paralelo, el FMI promueve medidas para profundizar el mercado de capitales, ampliar el financiamiento hipotecario y facilitar las inversiones contempladas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La vocera del organismo, Julie Kozack, destacó la continuidad de las políticas económicas impulsadas por la administración de Javier Milei y sostuvo que mantener ese rumbo contribuiría a reducir el riesgo país.

Temas Buenos AiresLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El FMI sugirió medidas para que la Argentina siga acumulando reservas

El FMI sugirió medidas para que la Argentina siga acumulando reservas

El FMI alertó por el riesgo país y el freno de la economía, pero pidió a Milei mantener el rumbo

El FMI alertó por el riesgo país y el freno de la economía, pero pidió a Milei mantener el rumbo

El FMI advierte que la deuda global supera la capacidad fiscal de los gobiernos y reclama ajustes urgentes

El FMI advierte que la deuda global supera la capacidad fiscal de los gobiernos y reclama ajustes urgentes

El staff del FMI aprobó la revisión técnica del acuerdo con Argentina y se acerca un desembolso de U$S 900 millones

El staff del FMI aprobó la revisión técnica del acuerdo con Argentina y se acerca un desembolso de U$S 900 millones

Dólar en noviembre: cuánto podría subir y qué preocupa al mercado para fin de año

Dólar en noviembre: cuánto podría subir y qué preocupa al mercado para fin de año

Lo más popular
La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México
1

La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
2

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles
3

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”
4

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción
5

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción

Ranking notas premium
La política, en “off”; la muerte, en dosis
1

La política, en “off”; la muerte, en dosis

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles
2

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles

Entre alertas opositoras, el PE destina más de $10.000 millones a prevenir las inundaciones
3

Entre alertas opositoras, el PE destina más de $10.000 millones a prevenir las inundaciones

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”
4

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”

Camino del Perú: las obras generan expectativas y los vecinos suman otros reclamos
5

Camino del Perú: las obras generan expectativas y los vecinos suman otros reclamos

Más Noticias
Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México

La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México

Asueto por el Día de los Fieles Difuntos: qué servicios funcionarán y cuáles estarán cerrados en San Miguel de Tucumán

Asueto por el Día de los Fieles Difuntos: qué servicios funcionarán y cuáles estarán cerrados en San Miguel de Tucumán

El Día de Muertos que nació de una escena de James Bond y hoy convoca a medio millón de turistas en Ciudad de México

El Día de Muertos que nació de una escena de James Bond y hoy convoca a medio millón de turistas en Ciudad de México

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción

Comentarios