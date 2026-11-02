El Gobierno enfrenta un vencimiento de U$S800 millones con el FMI y analiza comprar dólares al Banco Central
El Tesoro debe pagar hoy intereses al organismo internacional y, aunque dispone de depósitos en moneda extranjera por unos U$S851 millones, podría recurrir al BCRA para evitar quedarse sin liquidez.
Resumen para apurados
- El Gobierno argentino paga este lunes U$S800 millones al FMI por intereses y analiza comprarle dólares al Banco Central para evitar quedarse sin liquidez.
- Con apenas U$S851 millones en depósitos, el margen oficial es crítico tras el reciente aval técnico del Fondo y las intervenciones previas en el mercado.
- En diciembre, el Directorio del FMI definiría un giro de U$S900 millones, condicionado a reformas impositivas y la vigencia del déficit cero.
El Gobierno enfrenta este lunes un vencimiento de aproximadamente U$S800 millones en concepto de intereses con el Fondo Monetario Internacional(FMI), una obligación que vuelve a poner bajo presión la disponibilidad de divisas del Tesoro. Aunque el Ministerio de Economía cuenta con depósitos en dólares para afrontar el compromiso, el equipo económico analiza la posibilidad de comprar moneda extranjera al Banco Central (BCRA) para preservar parte de sus fondos.
El pago se produce en un momento clave de la negociación con el organismo, pocos días después de que el personal técnico del FMI alcanzara un acuerdo con la Argentina por la tercera revisión del programa vigente. Ese entendimiento habilitaría un nuevo desembolso de aproximadamente U$S900 millones, pero todavía necesita la aprobación del Directorio Ejecutivo, que se espera para principios de diciembre.
Hasta entonces, el Gobierno deberá afrontar sus compromisos financieros con recursos propios y administrar cuidadosamente la liquidez en moneda extranjera.
Los dólares del Tesoro y la posibilidad de recurrir al BCRA
Los últimos datos disponibles, correspondientes al miércoles 28 de octubre, muestran que el Tesoro tenía depositados U$S851 millones en cuentas del Banco Central. Se trata de una cifra apenas superior al vencimiento de esta semana: si utilizara esos fondos para cancelar los U$S800 millones adeudados al FMI, le quedarían alrededor de U$S51 millones.
Ese margen reducido alimentó las especulaciones del mercado sobre una eventual compra de dólares al BCRA. El Ministerio de Economía también cuenta con depósitos en pesos por unos $8,9 billones, que podrían convertirse en divisas para completar la operación y evitar que las cuentas en moneda extranjera queden prácticamente vacías.
La consultora 1816 advirtió que los recursos disponibles en dólares estaban prácticamente alineados con el monto del compromiso y consideró probable que el Tesoro recurriera a una operación de compra de divisas al Banco Central.
La decisión también debe analizarse en el contexto de los movimientos que habría realizado el Gobierno durante la última semana en el mercado cambiario. Según estimaciones privadas, el Tesoro habría vendido alrededor de U$S100 millones el lunes para moderar la cotización del dólar mayorista antes de la fijación del tipo de cambio de referencia utilizado para cancelar vencimientos de las letras vinculadas al dólar (Lelink). Posteriormente, habría recomprado unos U$S44 millones.
Una eventual compra de dólares al Banco Central tendría consecuencias sobre la composición de las reservas internacionales. La operación implicaría transferir divisas desde la autoridad monetaria hacia las cuentas del Tesoro, mientras que utilizar los dólares que ya están depositados en el BCRA tendría un efecto contable diferente sobre la posición de reservas.
A esa necesidad se suma otro aspecto operativo: la Argentina debe contar con Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta que utiliza el FMI para sus transacciones. En anteriores vencimientos, el Gobierno recurrió al Tesoro de Estados Unidos para adquirir esos activos y concretar los pagos al organismo.
El FMI condiciona el próximo desembolso a nuevas medidas
El vencimiento de este lunes coincide con una nueva instancia de negociación entre la Argentina y el Fondo Monetario. La semana pasada, el equipo técnico del organismo dio su aval a la tercera revisión del programa económico, aunque dejó pendiente la aprobación definitiva del Directorio Ejecutivo.
Si se completa ese trámite, el país recibirá un giro cercano a los U$S900 millones, equivalentes a unos 600 millones de DEG. La decisión está prevista para principios de diciembre y dependerá también de que el Gobierno avance con una serie de compromisos asumidos durante las conversaciones.
Entre las medidas pendientes figura la presentación de una propuesta de reforma tributaria destinada a reducir exenciones impositivas y generar espacio fiscal. El objetivo planteado es facilitar una futura disminución de las retenciones y del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios.
Otro de los compromisos involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberá establecer antes de diciembre un registro formal de los principales riesgos de incumplimiento tributario, con especial atención en los grandes contribuyentes.
El organismo también espera avances en una reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal para incorporar el principio de déficit cero. A esto se suman otras iniciativas que permanecen bajo seguimiento, como la aprobación del Presupuesto 2027 y la reforma del Banco Central.
En paralelo, el FMI promueve medidas para profundizar el mercado de capitales, ampliar el financiamiento hipotecario y facilitar las inversiones contempladas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La vocera del organismo, Julie Kozack, destacó la continuidad de las políticas económicas impulsadas por la administración de Javier Milei y sostuvo que mantener ese rumbo contribuiría a reducir el riesgo país.