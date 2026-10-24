Endeudamiento: el 82% de los argentinos llega a fin de mes sin margen y recurre al crédito para cubrir sus gastos

La falta de margen económico se convirtió en una realidad para la mayoría de los hogares argentinos. El 82% de las personas llega a fin de mes sin dinero disponible: el 45% apenas consigue cubrir sus gastos, mientras que el 34% directamente no logra hacerlo. El escenario refleja las dificultades para sostener el consumo, afrontar las obligaciones financieras y generar capacidad de ahorro, en un escenario de pérdida de poder adquisitivo y deterioro del empleo de calidad.