Endeudamiento: el 82% de los argentinos llega a fin de mes sin margen y recurre al crédito para cubrir sus gastos

Resumen para apurados
- En septiembre, un informe de Brain Network reveló que el 82% de los argentinos no llega a fin de mes en el país por la caída del poder adquisitivo y se endeuda para subsistir.
- Para cubrir costos diarios, los usuarios usan tarjetas y préstamos, postergan pagos y ajustan gastos, con más del 60% registrando problemas para saldar deudas bancarias y fintech.
- Advierten que un 20% de los más comprometidos podría quedar excluido del sistema financiero si las entidades no ofrecen refinanciaciones y cuotas accesibles para evitar la mora.
La falta de margen económico se convirtió en una realidad para la mayoría de los hogares argentinos. El 82% de las personas llega a fin de mes sin dinero disponible: el 45% apenas consigue cubrir sus gastos, mientras que el 34% directamente no logra hacerlo. El escenario refleja las dificultades para sostener el consumo, afrontar las obligaciones financieras y generar capacidad de ahorro, en un escenario de pérdida de poder adquisitivo y deterioro del empleo de calidad.
Los datos contrastan con las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien cuestionó la idea de que los argentinos no llegan a fin de mes. “La idea de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez que impulsó el kirchnerismo”, afirmó el mandatario durante una exposición en Neuquén.“Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”, había agregado.
Las cifras surgen de un relevamiento realizado por Brain Network en septiembre, que describe un panorama de tensión financiera, endeudamiento y escasa capacidad de ahorro. El estudio identifica tres perfiles según la situación económica de los encuestados: los “Malabaristas”, que representan el 57% y consiguen cumplir con sus obligaciones mediante ajustes permanentes; los “Al día”, que reúnen al 22% y presentan una situación relativamente más estable; y los “Desbordados”, que abarcan al 21% y enfrentan ingresos insuficientes y atrasos recurrentes.
La situación también presenta diferencias generacionales. Los menores de 30 años tienen mayor presencia entre quienes mantienen una posición financiera más estable, mientras que los mayores de 50 predominan entre los que deben hacer malabares para llegar a fin de mes. En tanto, las personas de entre 30 y 39 años tienen mayor representación entre quienes atraviesan las dificultades más severas para cumplir con sus compromisos.
Tarjetas de crédito y préstamos para llegar a fin de mes
La falta de ingresos disponibles obliga a numerosos hogares a combinar recortes de gastos con distintas alternativas de financiamiento. Según el relevamiento, el 79% de los encuestados tiene tarjeta de crédito y, entre quienes experimentaron dificultades para pagar sus obligaciones, el 40% recurrió a ese instrumento para cubrir el faltante de dinero.
La reducción de gastos es otra de las estrategias más utilizadas, mencionada por el 31% de los consultados. También aparecen los pedidos de dinero a familiares o amigos, con el 23%; la postergación de pagos, con el 17%; y la contratación de préstamos, con el 16%.
El problema surge cuando el crédito deja de utilizarse para afrontar un gasto excepcional y pasa a convertirse en una herramienta para sostener el consumo cotidiano o cancelar deudas anteriores. Esta dinámica puede trasladar las dificultades de un mes al siguiente y profundizar el endeudamiento de los hogares.
Entre los denominados “Desbordados”, el 21% de quienes tuvieron problemas de pago tomó un nuevo préstamo durante los últimos tres meses para cubrir otra deuda. El dato expone un circuito de financiamiento que puede agravar la fragilidad económica cuando los ingresos no alcanzan para responder a los vencimientos acumulados.
“Posiblemente un 20%, esos que están ‘Desbordados’, quede totalmente excluido del sector financiero una vez recuperada la situación”, advirtió Ariel Kaplan, senior partner de Brain Network.
La mora alcanza tanto a los bancos como a las fintech
Las dificultades para cumplir con los compromisos financieros atraviesan tanto al sistema bancario tradicional como a las plataformas digitales. Durante los últimos seis meses, el 60% de las personas con deudas bancarias tuvo problemas para pagar sus obligaciones. Entre quienes mantienen compromisos con empresas fintech, la proporción asciende al 65%.
Sin embargo, cuando los ingresos no alcanzan para cubrir todos los vencimientos, la mayoría prioriza a los bancos: el 72% de los encuestados en esa situación elige pagar primero sus deudas bancarias, mientras que apenas el 18% prioriza las obligaciones con las fintech.
El fenómeno adquiere especial relevancia entre los trabajadores por cuenta propia, para quienes el peso de los compromisos financieros puede resultar particularmente significativo. En un escenario de ingresos ajustados, la preferencia por cancelar primero las deudas bancarias representa un desafío para las plataformas digitales, que deben gestionar sus cobranzas frente a usuarios con múltiples obligaciones y una capacidad de pago limitada.
Refinanciar las deudas para evitar una mayor mora
Frente a las dificultades para cumplir con los vencimientos, la posibilidad de refinanciar las obligaciones aparece como una alternativa valorada por quienes atraviesan una situación financiera más delicada.
Entre los “Malabaristas” y los “Desbordados”, el 69% manifestó interés en acceder a cuotas más bajas a cambio de extender los plazos de pago. La proporción asciende al 72% entre quienes ya registran atrasos.
Sin embargo, las opciones de refinanciación no siempre llegan a quienes las necesitan. El 45% de las personas con mora aseguró que no recibió una propuesta para reestructurar sus deudas, mientras que el 59% de ese mismo grupo tampoco solicitó una alternativa por iniciativa propia.
Además, uno de cada tres usuarios percibe rigidez o falta de soluciones efectivas por parte de bancos y fintech. Esa percepción se acentúa entre quienes enfrentan las situaciones económicas más complejas.
“El mercado no está en mora, está haciendo malabares. La oportunidad para las entidades está en ofrecer extensiones de plazo a los ‘Malabaristas’ antes de que pasen a ser ‘Desbordados’, en lugar de intensificar una cobranza que ya muestra signos de agotamiento”, sostuvo Lionel Holzman, CCO & Value Offer Head de Brain Network.
Expectativas divididas sobre la situación financiera
Pese a las dificultades actuales, las expectativas para el próximo año no son uniformemente negativas. El 44% de los encuestados considera que su capacidad para afrontar los pagos mejorará, mientras que el 36% espera que se mantenga sin cambios y el 20% anticipa un deterioro.
Entre quienes integran el grupo de los “Desbordados”, el pesimismo es mayor: cerca del 30% prevé que su situación financiera empeorará.