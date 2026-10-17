Giro inesperado de Trump: suspendió las sanciones contra Rusia y enfureció a Ucrania

Resumen para apurados
- Donald Trump suspendió el viernes en EE. UU. las sanciones económicas a Rusia por "interés nacional", en medio del encarecimiento local de los combustibles.
- La norma frenada preveía aranceles a compradores de crudo ruso. La Casa Blanca busca aliviar los precios energéticos antes de las elecciones de medio término.
- Ucrania denunció una traición que impulsará la ofensiva militar rusa, mientras que el Kremlin celebró la medida como un freno al impacto en mercados globales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resolvió suspender por tiempo indefinido la aplicación de un paquete de sanciones económicas contra Rusia.
La decisión quedó formalizada mediante una orden ejecutiva firmada a última hora del viernes, en la que la Casa Blanca argumentó razones de “interés nacional” para justificar el cambio de rumbo.
La normativa, denominada “Ley Lindsey O. Graham de Sanciones contra Rusia e Irán de 2026”, había sido promulgada a mediados de septiembre, luego de recibir un amplio respaldo bipartidista en el Congreso estadounidense.
El esquema contemplaba aranceles de hasta el 100% a las importaciones provenientes de los cinco principales compradores de petróleo y gas rusos, entre ellos China e India. También incluía penalizaciones contra altos funcionarios del gobierno de Moscú, entidades financieras y la denominada “flota fantasma” de buques petroleros utilizada por el Kremlin para eludir los embargos internacionales.
Con la nueva orden ejecutiva, Trump dejó en suspenso estas restricciones hasta nuevo aviso.
La medida se conoce a pocas semanas de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en un contexto de malestar por el aumento del precio de los combustibles en Estados Unidos. La suba está vinculada con el conflicto bélico con Irán, iniciado en febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes.
En ese escenario, la administración republicana busca reducir el impacto económico interno. La suspensión de las sanciones se suma al reciente acuerdo para importar diésel directamente desde Rusia.
Zelensky denunció una traición y Moscú celebró la decisión
La determinación de Washington provocó un fuerte rechazo en Ucrania. El presidente Volodímir Zelensky calificó de “lamentable” la anulación del paquete de sanciones y aseguró sentirse traicionado por la decisión de su aliado.
El mandatario ucraniano advirtió que el alivio de las restricciones puede alentar a Moscú a intensificar su ofensiva militar. Además, denunció ataques recientes contra 15 instalaciones críticas de la red eléctrica de Ucrania, que, según sostuvo, buscan provocar un apagón masivo antes de la llegada del invierno.
La tensión diplomática también aumentó después de que Trump cuestionara a Zelenski y afirmara que “no es un buen tipo” para negociar un acuerdo.
En Rusia, en cambio, la decisión fue recibida con entusiasmo. Kirill Dmitriev, enviado del gobierno de Vladímir Putin, calificó la suspensión como un “momento importante y verdaderamente histórico”.
El representante del Kremlin sostuvo que la aplicación plena de las restricciones aprobadas por el Congreso estadounidense habría causado graves perjuicios tanto a la economía de Estados Unidos como a los mercados globales.