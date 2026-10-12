Rusia no confirmó la tregua energética en Ucrania anunciada por Donald Trump

Al mismo tiempo, recordó la postura del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre los llamamientos al alto el fuego, ya que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, exigió una tregua de 60 días para celebrar elecciones: "Nosotros no queremos una tregua, queremos una paz duradera y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para ello".