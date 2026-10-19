Ataques entre Rusia y Ucrania: bombas sobre las refinerías

Kiev, en tanto, asegura que está atacando esas infraestructuras rusas en respuesta a los bombardeos de Moscú contra su sistema energético desde que lanzó su ofensiva a gran escala en 2022. Según Ucrania, su objetivo es debilitar ese sector, que contribuiría a financiar el esfuerzo bélico de Rusia. Ayer a la madrugada, una terminal petrolera fue alcanzada por drones ucranianos en la ciudad rusa de San Petersburgo, lo que provocó unos impresionantes incendios en el lugar, según imágenes captadas por periodistas de la agencia AFP. Según el gobernador de la ciudad, Alexander Beglov, una persona murió y cinco resultaron heridas en este ataque “masivo” con drones.