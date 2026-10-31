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Ateneo Parroquial y Concepción FC definen el pase a semifinales del Regional Amateur

El “Expreso” recibe al “Cuervo” en Alderetes con la obligación de revertir el 1-2 de la ida. El ganador enfrentará a un rival salteño.

PAREJO. En la ida, Concepción FC encontró el triunfo recién en la última jugada, a pesar de jugar con un hombre más durante más de 50 minutos.
PAREJO. En la ida, Concepción FC encontró el triunfo recién en la última jugada, a pesar de jugar con un hombre más durante más de 50 minutos. Foto Gentileza Gianluca Ortiz
Por Redacción Deportes Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • Este domingo en Alderetes, Ateneo Parroquial y Concepción FC definirán el pase a semifinales de la Región Norte del Regional Amateur.
  • Concepción FC llega con la ventaja tras imponerse 2-1 en la ida sobre la hora, mientras que el local deberá remontar la serie sin el suspendido Matías Perdigón.
  • Si empatan en el global habrá penales; el ganador accederá a la semifinal del torneo, donde enfrentará a un rival salteño: Libertad de Metán o Villa San Antonio.
Resumen generado con IA

Ateneo Parroquial Alderetes y Concepción FC se enfrentarán este domingo desde las 16 en el estadio Ciudad de Alderetes, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur. Arbitrará Lautaro Cazorla y solo podrán ingresar hinchas de Ateneo.

En la ida, jugada en Concepción, el “Cuervo” ganó 2 a 1 en tiempo de descuento. Con esa ventaja mínima, el conjunto del sur tucumano buscará cerrar la clasificación; el “Expreso del Este”, en cambio, necesita ganar para igualar el global. Si al cabo de los 90 minutos persiste la igualdad en el acumulado, la serie se definirá por penales. El vencedor enfrentará en semifinales al ganador de la serie salteña entre Libertad de Metán y Villa San Antonio.

En Ateneo, la dupla técnica de Maximiliano Romano y Sergio Lobo tendrá que modificar el once por la ausencia del mediocampista central Matías Perdigón, expulsado en el primer partido y sancionado con dos fechas. Mirko Corbalán y Matías Smith son las opciones para ocupar su lugar. Volverá el defensor Matías González, que cumplió su suspensión y estará en el banco.

El arquero de Ateneo, José Fernández, habló en la previa: “Estoy intentando disfrutar. Estos partidos de instancias finales se definen por detalles. Va a ser un lindo espectáculo para la gente. Hay buenos jugadores de ambos lados. Ojalá que podamos ganar y clasificar”.

Del otro lado, Mario Suárez, entrenador de Concepción, fue autocrítico con lo que hizo su equipo en la ida: “Nos tienen que salir mejor las cosas”.

Probables formaciones:

ATENEO PARROQUIAL ALDERETES: José Fernández; Federico Torres, Agustín Smith, Santiago Vizcarra y Jeremías Fernández; Exequiel Narese, Agustín Lobo, Mirko Corbalán o Matías Smith y Luciano Ruiz; Gonzalo Reyes y Javier Bayk. DT: Maximiliano Romano-Sergio Lobo.

CONCEPCIÓN FC: Pedro Villarreal; Pablo Sánchez, Mariano Peralta, Franco Barrera y Tomás Romero; Mauro Galván, Víctor Rodríguez, Marcos Carrera y Hernán Lastra u Omar Romano; Matías Barboza y Facundo Cruz. DT: Mario Suárez.

Árbitro: Lautaro Cazorla. 

Asistentes: Sebastián D´Arpino y Abel Juárez. 

Cuarto Árbitro: Emanuel Monasterio. 

Estadio: Ciudad de Alderetes.

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