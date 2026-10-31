Ateneo Parroquial y Concepción FC definen el pase a semifinales del Regional Amateur

En la ida, jugada en Concepción, el “Cuervo” ganó 2 a 1 en tiempo de descuento. Con esa ventaja mínima, el conjunto del sur tucumano buscará cerrar la clasificación; el “Expreso del Este”, en cambio, necesita ganar para igualar el global. Si al cabo de los 90 minutos persiste la igualdad en el acumulado, la serie se definirá por penales. El vencedor enfrentará en semifinales al ganador de la serie salteña entre Libertad de Metán y Villa San Antonio.