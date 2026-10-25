Regional Amateur: Concepción venció a Ateneo en la última jugada

Resumen para apurados
- Concepción FC venció 2-1 a Ateneo de Alderetes en la última jugada en su estadio, por la ida de los cuartos de final del Torneo Regional Federal Amateur.
- Tras jugar con diez por la roja a Perdigón, la visita igualó con gol de Lobo, pero Omar Romano selló el 2-1 agónico en un final con incidentes arbitrales.
- El triunfo agónico le otorga ventaja a Concepción de cara a la revancha del próximo domingo en Alderetes, en una serie abierta hacia las semifinales.
Concepción FC superó 2 a 1 a Ateneo Parroquial Alderetes en el partido de ida de los cuartos de final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur. En un encuentro cerrado que terminó con incidentes tras la agresión que sufrió el árbitro asistente Áxel Santillán en el epílogo, el conjunto de la “Perla del Sur” se quedó con un triunfo en la última jugada del partido que le permite llegar con ventaja a la revancha del próximo domingo en el este provincial, en una llave que todavía permanece abierta.
El trámite comenzó a resolverse a favor del equipo dirigido por Mario Suárez a los 28 minutos del primer tiempo. Tras una infracción en el área que derivó en la expulsión del mediocampista visitante Matías Perdigón por protestar, el árbitro sancionó penal y Facundo Cruz lo cambió por gol para establecer el 1 a 0. Pese a contar con un futbolista más durante más de una hora de juego, al local le costó imponer condiciones y controlar los tiempos ante un rival que no resignó su postura ofensiva.
En el complemento, el conjunto conducido por la dupla Maximiliano Romano - Sergio Lobo encontró la igualdad a los 21 minutos, a través de un remate cruzado desde afuera del área de Agustín Lobo que venció al arquero Pedro Villarreal. A partir del 1 a 1, Concepción FC adelantó sus líneas en busca de la ventaja: Pablo Sánchez no logró definir con precisión sobre la línea de gol y el arquero José Fernández respondió ante un par de remates complicados para sostener el empate de Ateneo.
La definición llegó en la última acción del encuentro: tras un tiro libre ejecutado por Brahian Collante, Omar Romano capturó una pelota suelta fuera del área grande y remató rasante contra el palo derecho para marcar el 2-1 definitivo. El volante ratificó así su efectividad en instancias límite —había forzado los penales en la fase anterior frente a Estación Experimental— y selló la victoria para el equipo sureño antes del choque definitorio en Alderetes.
En los otros cruces de cuartos de final de la Región Norte, se dieron los siguientes resultados: Villa San Antonio de Salta igualó 2 a 2 con Libertad de Metán, Talleres de Perico empató 1 a 1 frente a Atlético San Pedro, y Altos Hornos Zapla dio un gran paso al conseguir el triunfo como visitante ante Sportivo Alberdi de Libertador General San Martín.