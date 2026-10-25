Regional Amateur: Concepción venció a Ateneo en la última jugada

Concepción FC superó 2 a 1 a Ateneo Parroquial Alderetes en el partido de ida de los cuartos de final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur. En un encuentro cerrado que terminó con incidentes tras la agresión que sufrió el árbitro asistente Áxel Santillán en el epílogo, el conjunto de la “Perla del Sur” se quedó con un triunfo en la última jugada del partido que le permite llegar con ventaja a la revancha del próximo domingo en el este provincial, en una llave que todavía permanece abierta.