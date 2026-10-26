Liga Tucumana: Atlético Concepción goleó 5-2 a San Juan y alcanzó la punta de su zona

Resumen para apurados
- Atlético Concepción goleó 5-2 a San Juan como local en el clásico de La Banda del Río Salí por la décima fecha de la Liga Tucumana y alcanzó la punta de su zona.
- Con un doblete de Vildoza y tantos de Amaya, Domínguez y Pintos, el local fue contundente. En la misma jornada, San Lorenzo de Delfín Gallo venció 1-0 a Cruz Alta como visitante.
- Con 21 puntos, el León igualó a Garmendia FC en la cima, mientras la Liga reprogramó cuatro duelos suspendidos por lluvia para completar la fecha entre martes y miércoles.
Atlético Concepción superó 5-2 como local a San Juan en el clásico de La Banda del Río Salí, en la continuidad de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Tucumana de Fútbol. El equipo dirigido por Miguel Amaya construyó la diferencia a partir de una tarde efectiva en ataque, sustentada en el doblete de Luciano Vildoza y las conversiones de Jonatan Amaya, Marcelo Domínguez y Benjamín Pintos. Para el conjunto visitante descontaron Enzo Díaz y Agustín Sequeira.
Con este resultado, el conjunto bandeño acumula 21 unidades y alcanzó provisoriamente en el primer puesto a Garmendia FC, que conserva su condición de invicto. En otro de los encuentros correspondientes a la décima jornada, San Lorenzo de Delfín Gallo sumó un triunfo importante fuera de su cancha al derrotar 1-0 a Cruz Alta con un gol de Alexis Vera, resultado que le permite sostenerse en la disputa por la clasificación.
El cronograma de los partidos postergados
Tras las postergaciones obligadas por las condiciones climáticas del último fin de semana, la Liga Tucumana confirmó la reprogramación de cuatro cotejos para completar el fixture. La actividad se reanudará este martes a partir de las 16 con dos clásicos: Central Norte será local ante All Boys en barrio El Bosque por la Zona A, mientras que Unión del Norte recibirá a Garmendia FC por la Zona C. La jornada continuará el miércoles en idéntico horario con el partido entre Ateneo Parroquial Alderetes y Almirante Brown por la Zona D, en tanto que por la Zona E el líder invicto Concepción FC visitará a Alto Verde en Simoca.