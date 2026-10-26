Liga Tucumana: Atlético Concepción goleó 5-2 a San Juan y alcanzó la punta de su zona

Tras las postergaciones obligadas por las condiciones climáticas del último fin de semana, la Liga Tucumana confirmó la reprogramación de cuatro cotejos para completar el fixture. La actividad se reanudará este martes a partir de las 16 con dos clásicos: Central Norte será local ante All Boys en barrio El Bosque por la Zona A, mientras que Unión del Norte recibirá a Garmendia FC por la Zona C. La jornada continuará el miércoles en idéntico horario con el partido entre Ateneo Parroquial Alderetes y Almirante Brown por la Zona D, en tanto que por la Zona E el líder invicto Concepción FC visitará a Alto Verde en Simoca.