“Pago querido”, la declaración de amor de Juan Popi Quintero

En diálogo con LA GACETA, Popi aclara de entrada que “no es un espectáculo: simplemente me di cuenta de que venía recogiendo algunas canciones que me hacían reflexionar acerca de lo que es el pago, el cual ya me fui hace mucho tiempo; de hecho, ya llevo más años en Buenos Aires que en Tucumán”. “Hay una relación, un hilo que une a todos los temas del repertorio, porque hablan de los vínculos, la distancia y el amor a la tierra. Hay propios y varios que son ajenos, que es otro tema a pensar, son categorías que se me fueron borrando. Ya no soy tan de Tucumán y las canciones que escribí tampoco son ya tan mías”, reconoce. Y sobre esas sensaciones, lanza preguntas al público para buscar una respuesta conjunta: “¿Qué significa el pago para nosotros? ¿Qué reflexiones genera? ¿Qué es para alguien que nunca se ha movido de la tierra? ¿Y qué es para alguien como yo, que ya está dividido y quiere a varias tierras?”