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“Pago querido”, la declaración de amor de Juan Popi Quintero

El músico regresa a su provincia en formato solista para cantar entre todos.

DESDOBLADO. Juan Popi Quintero hace canciones propias y de otros.
DESDOBLADO. Juan Popi Quintero hace canciones propias y de otros.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 2 Hs

El mal tiempo obligó a reprogramar hace un mes el regreso musical de Juan Popi Quintero a Tucumán, pero esta tarde actuará sí o sí: desde las 19, y con entrada libre, el músico hará su recital solista “Pago querido” en la Casa de la Cultura del parque 9 de Julio; pero si llueve el concierto se trasladará al Complejo Ledesma (avenida Sarmiento y 25 de Mayo).

Juan Popi Quintero ocupa el centro de la ceremonia

Juan Popi Quintero ocupa el centro de la ceremonia

En diálogo con LA GACETA, Popi aclara de entrada que “no es un espectáculo: simplemente me di cuenta de que venía recogiendo algunas canciones que me hacían reflexionar acerca de lo que es el pago, el cual ya me fui hace mucho tiempo; de hecho, ya llevo más años en Buenos Aires que en Tucumán”. “Hay una relación, un hilo que une a todos los temas del repertorio, porque hablan de los vínculos, la distancia y el amor a la tierra. Hay propios y varios que son ajenos, que es otro tema a pensar, son categorías que se me fueron borrando. Ya no soy tan de Tucumán y las canciones que escribí tampoco son ya tan mías”, reconoce. Y sobre esas sensaciones, lanza preguntas al público para buscar una respuesta conjunta: “¿Qué significa el pago para nosotros? ¿Qué reflexiones genera? ¿Qué es para alguien que nunca se ha movido de la tierra? ¿Y qué es para alguien como yo, que ya está dividido y quiere a varias tierras?”

Juan “Popi” Quintero trae canciones y versiones nuevas

Juan “Popi” Quintero trae canciones y versiones nuevas

La reflexión tiene el sentido de quien partió hacia La Plata para estudiar música en su Universidad, donde forjó el trío Aca Seca y se ganó un espacio propio en la música argentina contemporánea de raíz folclórica y atravesada por la exploración y la fusión. Compartió escenarios con Mercedes Sosa, Juan Falú, Jorge Fandermole, Carlos Aguirre y Liliana Herrero, entre muchos otros, con la premisa de que el arte oficia de puente entre generaciones, recuerdos y sensibilidades.

Lugar de la infancia

Este retorno artístico se enlaza emocionalmente con haber pasado más de un año de la muerte de su padre, el recordado periodista de LA GACETA Juan Coco Quintero, “lo que también resignifica esta emoción de volver a tocar luego de mucho tiempo en la provincia”. El entorno previsto inicialmente por la Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en el parque 9 de Julio, potencia su sensibilidad: “era un lugar al que muy de niño iba a tomar unos talleres, es un lugar de mi infancia, porque vivía en el barrio Obispo Piedrabuena”.

Acerca de su forma de componer, se define como “un tipo vinculado al universo de la canción; es una manera de vincularme, de pensar y de ver el mundo que no se agota”. “Me dan ganas de decir la canción con el baile, entre gente de distintas culturas, como elemento de reflexión, como un simple momento del cuerpo... tiene mucho por explorar”, agrega.

La Orquesta Juvenil explora nuevos sonidos en el folclore junto a Luna Monti y Popi Quintero

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Popi se desdoblará en el escenario. “Me inventé un personaje que nació hace muchos años pero voy a cantarlo por primera vez en Tucumán, que es el vocero. Hay una parte del recital en la que yo hablo por mí, por Juan, pero hay otra que es simplemente alguien que canta unas canciones y está bueno liberarme de toda aquella categoría del artista tucumano y pasar a ser un tipo que interpreta una canción que le gustó. Es bien significativo y ojalá después se arme una pequeña ronda de cantarle a la provincia entre todos, que es otra cosa que me gusta. Pasar del contraste de ‘yo canté solo’ al encuentro de sentir cómo suenan nuestras voces juntas: la voz común es algo que me parece bueno apuntalar en este tiempo”, concluye, y al mismo tiempo, invita a compartir mucho más que un listado de temas.

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