Murió Roxana Amed: la historia de la cantante argentina que triunfó en Estados Unidos
La cantante, compositora y productora musical Roxana Amed murió a los 63 años. Ganadora de dos Premios Gardel y distinguida por la Fundación Konex, desarrolló una reconocida carrera internacional en el jazz contemporáneo.
Resumen para apurados
- La cantante argentina de jazz Roxana Amed murió a los 63 años en Estados Unidos tras atravesar una enfermedad, según se informó este domingo 25 de octubre.
- Radicada en Miami desde 2013, fue docente universitaria, ganó dos Premios Gardel y fusionó jazz con folclore y rock en colaboraciones con figuras como Pedro Aznar.
- Su partida deja una huella en el jazz contemporáneo, consolidando su legado pionero como puente cultural y formadora de nuevas generaciones en la música regional.
Roxana Amed murió este domingo 25 de octubre a los 63 años. La cantante, compositora y productora musical, considerada una de las voces destacadas del jazz argentino contemporáneo, residía en Estados Unidos desde hacía más de una década y había desarrollado una carrera reconocida dentro y fuera del país.
Según informó el diario La Nación, la artista atravesaba una enfermedad, aunque hasta el momento no se comunicó oficialmente la causa de su muerte. Ganadora de dos Premios Gardel y distinguida por la Fundación Konex en 2025, construyó una propuesta musical que integró el jazz moderno con el folclore sudamericano, el rock argentino y la poesía.
Quién era Roxana Amed y cómo construyó su identidad musical
Nacida en Buenos Aires el 5 de octubre de 1963, Roxana Amed desarrolló un estilo propio a partir del cruce de diferentes géneros y tradiciones. Su obra se caracterizó por la experimentación y por una búsqueda artística que trascendió los límites del jazz convencional.
Entre sus primeros discos se encuentran Limbo (2004) y Entremundos (2006), ambos producidos junto a Pedro Aznar. Más adelante, publicó Cinemateca Finlandesa (2010), junto al pianista Adrián Iaies, y Inocencia (2011).
En 2023, presentó Los trabajos y las noches, un proyecto realizado junto al pianista y compositor Frank Carlberg, inspirado en la poesía de Alejandra Pizarnik. El álbum reflejó otra dimensión de su búsqueda creativa, en la que la literatura y la música establecieron un diálogo central.
A lo largo de su carrera, Amed recibió dos Premios Gardel y fue nominada a los Latin Grammy. En 2025, la Fundación Konex le otorgó el Diploma al Mérito en la categoría Solista de Jazz, una distinción que reconoció su aporte a la música argentina contemporánea.
Su carrera en Estados Unidos y el reconocimiento internacional
En 2013, Roxana Amed se radicó en Estados Unidos, donde continuó desarrollando su carrera artística y amplió su presencia en la escena internacional. Su música llegó a distintos escenarios y participó en encuentros especializados, entre ellos Jazzahead!, realizado en Alemania.
Además de su actividad como intérprete y compositora, tuvo una importante trayectoria académica. Se desempeñó como profesora en la Frost School of Music de la Universidad de Miami y codirigió un ensamble dedicado a la música latinoamericana.
Su trabajo en ese ámbito contribuyó a difundir distintas expresiones musicales de la región y a fortalecer el vínculo entre las tradiciones latinoamericanas y el jazz contemporáneo.
Los últimos proyectos musicales de Roxana Amed
Entre sus producciones más recientes se encuentra Becoming Human, publicado en 2024 con el apoyo de Chamber Music America. El proyecto se sumó a una discografía marcada por la exploración sonora y la búsqueda de nuevas formas de expresión.
En 2025, la artista presentó Todos los fuegos, un trabajo en el que reinterpretó canciones emblemáticas del rock nacional desde el lenguaje del jazz. La propuesta reafirmó su interés por establecer conexiones entre géneros musicales y tradiciones culturales diferentes.
Con una obra que combinó composición, interpretación y poesía, Amed construyó una trayectoria singular dentro de la música argentina. Su proyección internacional y su aporte al jazz contemporáneo la convirtieron en una figura destacada de la escena musical, con una producción artística que tendió puentes entre la Argentina y el mundo.