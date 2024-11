Juan Popi Quintero ocupa el centro de la ceremonia

“En cada encuentro prevemos unas veintitantas canciones para que no se haga muy largo -avisa-. Siempre armo un ping pong con un artista local como para compartir, pero la onda es que el que quiera vaya, toque y cante mientras yo coordino. Prefiero no revelar quién es el invitado, porque todo es bastante anónimo, y no hay diferencia de profesionales y no profesionales. En principio, por eso, pero también porque me pasó que una vez me tuve que ir de la mesa porque pidieron un tema que yo no sabía. Por eso, si pide un tema que saben van y lo tocan, y así se da una apertura”.