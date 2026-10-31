Para San Martín, el futuro empieza frente a Colegiales: cinco juveniles podrían debutar

En La Ciudadela, la temporada 2026 llega a su última fecha con la mirada puesta en el año próximo. Este domingo, desde las 18.30, San Martínrecibirá a Colegiales por la fecha 36 de la Zona B en un contexto impensado: por primera vez desde su descenso en 2019, el “Santo” llega a la última jornada sin chances de ingresar al Reducido. La campaña sin clasificación alteró los ánimos en Bolívar y Pellegrini, pero la dirigencia y el cuerpo técnico aceleraron los tiempos: con la ratificación de Alejandro Orfila hasta fines de 2027, la salida de 10 futbolistas y el protagonismo de los jugadores del semillero, el club comienza a diagramar hoy mismo el plantel para el año que viene.