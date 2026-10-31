Para San Martín, el futuro empieza frente a Colegiales: cinco juveniles podrían debutar
El "Santo" despide el año frente a un equipo que viene a buscar la clasificación al Reducido: Orfila promovió a varios jóvenes y comienza a delinear la columna vertebral del equipo para 2027. Juan Jaime tendrá su estreno como titular.
Resumen para apurados
- San Martín recibe este domingo a Colegiales en La Ciudadela con cinco juveniles listos para debutar, tras quedar sin chances de clasificar al Reducido.
- Por primera vez desde 2019, el club llega sin chances a la última fecha. El DT Alejandro Orfila desafectó a diez futbolistas y le dará la titularidad al arquero Juan Jaime.
- El encuentro marca el inicio anticipado del proyecto 2027 de Orfila, enfocado en rearmar la base del plantel con canteranos y retener a figuras clave como Bruno Cabrera.
En La Ciudadela, la temporada 2026 llega a su última fecha con la mirada puesta en el año próximo. Este domingo, desde las 18.30, San Martínrecibirá a Colegiales por la fecha 36 de la Zona B en un contexto impensado: por primera vez desde su descenso en 2019, el “Santo” llega a la última jornada sin chances de ingresar al Reducido. La campaña sin clasificación alteró los ánimos en Bolívar y Pellegrini, pero la dirigencia y el cuerpo técnico aceleraron los tiempos: con la ratificación de Alejandro Orfila hasta fines de 2027, la salida de 10 futbolistas y el protagonismo de los jugadores del semillero, el club comienza a diagramar hoy mismo el plantel para el año que viene.
La hora de Juan Jaime
La renovación que impulsa Orfila tuvo su primer efecto bajo los tres palos. Tras la decisión de no renovar contratos y buscar otro perfil de arquero para el próximo año, Darío Sand y Nahuel Manganelli quedaron al margen de la concentración. La posta quedará en manos de Juan Jaime, un guardameta de la casa que esperó mucho para esta tarde.
A los 28 años, el golero tendrá esta tarde su estreno oficial con la camiseta “santa”. Se formó en el complejo Natalio Mirkin, adonde llegó a los 14 años, y el camino hasta acá no fue lineal: pasó a préstamo por Central Norte, en el Federal A, y por Atenas de Río Cuarto. El año pasado sufrió una recaída en la recuperación de una lesión de ligamentos y recién en julio volvió a sumar rodaje, en la Liga Tucumana.
“Estoy con muchas ganas de disfrutarlo y de hacer las cosas bien. Después de tantos años en el club, poder debutar acá tiene un significado especial para mí. Ojalá sea un gran partido para todos”, dijo en la antesala del partido. En el banco lo respaldará otro producto de la cantera, Daniel Acevedo.
El semillero, en el banco
La lista de convocados confirmó que la renovación va en serio. Ninguno de los 10 jugadores desafectados figura en la plantilla: Rodrigo Ayala, Milton Ríos, Jorge Juárez, Laureano Rodríguez, Nicolás Castro, Diego Diellos, Matías “Caco” García y Matías Ignacio García, además de los dos arqueros, fueron avisados por el cuerpo técnico el jueves de que no serían citados. Así, el banco de suplentes estará ocupado casi íntegramente por futbolistas formados en el Complejo Natalio Mirkin.
En defensa estará José María Murga, zaguero central de 21 años y 1,80 metros que acaba de firmar su primer contrato profesional tras destacarse en el equipo liguista, junto al lateral derecho Santiago Chávez (categoría 2003). En el mediocampo dirá presente Tadeo Polli, volante bandeño que se formó en el club, pasó por la Reserva de Racing y retornó a Tucumán para ganarse un lugar. En ofensiva aparecen Martiniano Altamiranda, extremo de 22 años que suele desequilibrar por el sector derecho, y Bautista Valdez, centrodelantero de 19 años y 1,85 metros que ya tuvo su debut y busca afianzarse como alternativa de área. También integran la lista Alejandro Galván, Aníbal Paz y Gonzalo Rodríguez.
La columna vertebral
Pese a la cantidad de juveniles convocados, Orfila no pondrá un conjunto alternativo para enfrentar a un “Tricolor” que necesita al menos un empate para ingresar al Reducido. El DT uruguayo dispondrá desde el inicio de casi toda la base que considera prioritaria para su proyecto 2027. Ezequiel Parnisari, Santiago Briñone, Gabriel Carabajal, Álvaro Veliez y Bruno Cabrera serán el eje del equipo. Este último, a préstamo desde Lanús, se ganó el reconocimiento de los hinchas por su verticalidad, y su continuidad representa un objetivo central para el técnico. Las charlas con su representante y con la dirigencia “granate” siguen abiertas. Orfila pidió el respaldo de las tribunas: “Ojalá la gente le haga saber a Bruno cuánto lo quiere”. ¿Una ovación esta tarde podría empezar a convencerlo?
Probables formaciones:
SAN MARTÍN: Juan Jaime; Víctor Salazar, Guillermo Rodríguez, Ezequiel Parnisari, Nahuel Gallardo; Agustín Graneros, Santiago Briñone, Gabriel Carabajal; Bruno Cabrera, Luca Arfaras, Alvaro Veliez. DT: Alejandro Orfila.
COLEGIALES: Emilio Di Fulvio; Elías Ocampo, Facundo Rivero, Leonel Ortiz, Franco Malagueño; Leonardo González, Federico Marín, Lucio Castillo, Enzo Trinidad; Facundo Montiel, Mauro Albertengo. DT: Leonardo Fernández.