La promesa de Maradona a Gilberto Funes antes de morir y el regalo inolvidable que le hizo a su hijo

La amistad entre Diego Maradona y Juan Gilberto Funes dejó una historia que todavía emociona al fútbol argentino. Años después de la muerte del recordado delantero de River, su hijo, Juan Pablo Funes, reveló detalles de la relación que unía a ambos futbolistas y contó cómo el Diez cumplió, a su manera, una promesa que le había hecho al Búfalo durante sus últimos días de vida.