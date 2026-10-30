La promesa de Maradona a Gilberto Funes antes de morir y el regalo inolvidable que le hizo a su hijo
Juan Pablo Funes recordó la amistad entre su padre y Diego Maradona, las visitas del Diez durante su internación y el conmovedor gesto que tuvo con su familia tras la muerte del histórico goleador de River.
Resumen para apurados
- Juan Pablo Funes reveló en ESPN la promesa que Diego Maradona le hizo a su padre, Juan Gilberto Funes, antes de morir en 1992 y el regalo que le entregó luego a él.
- Tras prometerle a Funes en el hospital comprar una Ferrari si mejoraba, Maradona acompañó a la familia tras su muerte y le regaló un auto de juguete idéntico a su hijo de tres años.
- El testimonio revive el costado humano y solidario de Maradona, consolidando la memoria afectiva y el legado compartido entre dos figuras icónicas del fútbol argentino.
La amistad entre Diego Maradona y Juan Gilberto Funes dejó una historia que todavía emociona al fútbol argentino. Años después de la muerte del recordado delantero de River, su hijo, Juan Pablo Funes, reveló detalles de la relación que unía a ambos futbolistas y contó cómo el Diez cumplió, a su manera, una promesa que le había hecho al Búfalo durante sus últimos días de vida.
El testimonio se conoció en una entrevista con ESPN, en el marco del aniversario número 40 de la primera Copa Libertadores conquistada por River Plate, un título histórico del que Funes fue una de las grandes figuras.
La promesa de Maradona a Gilberto Funes en el hospital
La amistad entre Maradona y Funes se fortaleció durante la Copa América de 1987, cuando compartieron la Selección argentina. Con el tiempo, el vínculo trascendió las canchas y se convirtió en una relación de profunda cercanía personal.
Cuando el Búfalo atravesaba los problemas cardíacos que terminarían con su vida en 1992, Diego solía visitarlo en el hospital. En una de esas visitas ocurrió una escena que su hijo conserva como uno de los recuerdos más conmovedores de aquella época.
Según relató Juan Pablo, su padre despertó de un estado de coma mientras Maradona se encontraba junto a su cama. En ese momento, Funes le contó que había soñado con una Ferrari roja.
La respuesta del Diez fue inmediata. "Bueno, dale, ponete bien, recuperate, salimos de acá y la vamos a buscar", le prometió, según recordó su hijo.
Sin embargo, el delantero nunca pudo recuperarse. Funes murió el 11 de enero de 1992, a los 29 años, y aquella conversación quedó como una de las últimas muestras de afecto entre los dos amigos.
El gesto de Maradona tras la muerte del Búfalo
La historia no terminó con la muerte del goleador. De acuerdo con el relato de Juan Pablo, Maradona estuvo presente durante los momentos más difíciles para la familia y se ocupó de acompañarlos en el traslado de los restos de Funes a San Luis, su provincia natal.
El Diez organizó un colectivo para que los amigos del futbolista pudieran viajar y también colaboró económicamente con los gastos. Además, tuvo una presencia central durante la despedida de su compañero.
"No solo eso, sino que encima es él quien va al lado del cajón de su amigo", recordó Juan Pablo al describir la actitud de Maradona durante el velatorio.
Para el hijo del Búfalo, aquella compañía fue una demostración de que el vínculo entre ambos estaba muy lejos de limitarse al ámbito profesional. Diego había perdido a un amigo y quiso estar junto a los suyos en uno de los momentos más dolorosos.
La Ferrari roja que Maradona le regaló al hijo de Funes
El recuerdo más especial, sin embargo, llegó después del velatorio. Juan Pablo tenía apenas tres años cuando Maradona decidió hacer algo que mantuvo viva aquella promesa que le había hecho a su padre.
El exfutbolista pidió que le consiguieran una juguetería, fue hasta el lugar y eligió un regalo para el pequeño: una Ferrari roja, el mismo auto del que Funes había hablado durante su internación.
El gesto quedó grabado en la memoria familiar como una muestra de cariño que trascendió la muerte del delantero. Aunque el Búfalo no había podido salir del hospital para cumplir aquel sueño, Diego encontró una manera de acercarle esa imagen a su hijo.
Al recordar el episodio, Juan Pablo expresó la dimensión que tuvo aquella actitud para su familia: "El gesto de amor, de amigo más grande que yo conocí de una persona que pudo haber hecho por mi familia".