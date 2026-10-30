San Martín busca un director deportivo: cómo será el nuevo manejo del fútbol para 2027

Mirkin, además, ratificó que Alejandro Orfila y su grupo de colaboradores seguirán al frente del plantel. “Es un proceso que hay que caminar paso a paso, pero pretendemos dejar sentadas las bases de una estructura pensada en el corto, el mediano y el largo plazo, para que las cosas se hagan con seriedad en San Martín, como pretendimos hacerlo desde el primer día”, sostuvo.