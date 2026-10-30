San Martín busca un director deportivo: cómo será el nuevo manejo del fútbol para 2027

Resumen para apurados
- El presidente de San Martín, Oscar Mirkin, anunció este viernes en Tucumán que contratarán un director deportivo para coordinar las inferiores con la Primera División.
- El puesto quedó vacante en junio tras la salida de Pérez Castro. Además, se ratificó al DT Alejandro Orfila y se creará un área de neurociencia y psicología para el plantel.
- La reestructuración busca consolidar un proyecto a largo plazo, aunque el club enfrenta desafíos financieros por la falta de ingresos durante el parate de la competencia.
San Martín prepara cambios en la conducción de su fútbol. En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Oscar Mirkin confirmó que la dirigencia analiza la contratación de un director deportivo y que el área tendrá una nueva estructura a partir de la próxima temporada.
“Estamos analizando la posibilidad de contratar un director deportivo que tenga que ver con la coordinación entre las formativas de San Martín y el cuerpo técnico que dirige la Primera División”, explicó. El cargo quedó vacante en junio, tras la salida de Facundo Pérez Castro, y desde entonces el área funciona con una Secretaría Técnica.
Mirkin, además, ratificó que Alejandro Orfila y su grupo de colaboradores seguirán al frente del plantel. “Es un proceso que hay que caminar paso a paso, pero pretendemos dejar sentadas las bases de una estructura pensada en el corto, el mediano y el largo plazo, para que las cosas se hagan con seriedad en San Martín, como pretendimos hacerlo desde el primer día”, sostuvo.
Una comisión para el fútbol
Mientras tanto, el armado ya está en marcha. Según contó Mirkin, el vicepresidente Rafael Ponce de León encabeza el trabajo junto a su equipo y a Orfila, mientras que el propio presidente formará parte de la comisión que manejará las cuestiones futbolísticas. “Ya empezamos a ver las posibles nuevas contrataciones, a manejar algunos nombres y algunos perfiles. Esta máquina que es San Martín no para”, aseguró.
La estructura también sumará un área de neurociencia y psicología aplicada al plantel. “Queremos cubrir todos los aspectos que tienen que ver con la formación integral de un jugador profesional”, detalló el presidente.
El desafío económico
El gran condicionante será el dinero. “Estamos sin competencia deportiva, por lo tanto sin ingresos por recaudación ni por venta de abonos, y con una disminución de la cuota social. Lo económico sostiene el funcionamiento institucional y la posibilidad de contratar”, advirtió Mirkin.
Sin embargo, aseguró que el club tiene un plan. “Tenemos tomadas las previsiones. Ya estamos reiniciando conversaciones con los sponsors y con distintos sectores del gobierno para que colaboren con el desarrollo de San Martín”, completó.