Dimes y diretes de la política tucumana

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Jaldo, Chahla y Acevedo participaron la noche del viernes del cierre del Octubre Rosa en Central Córdoba.
Jaldo, Chahla y Acevedo participaron la noche del viernes del cierre del "Octubre Rosa" en Central Córdoba.
Por Redacción Política Hace 3 Hs

Jaldo cerró la semana en un acto junto a Acevedo y a Chahla

El gobernador Osvaldo Jaldo cerró la semana junto al vicegobernador Miguel Acevedo y a la intendenta Rossana Chahla. El tranqueño estuvo en el cierre de las actividades por el “Octubre Rosa”, mes dedicado a la prevención y concientización sobre el cáncer de mama, con la participación de unas 2.400 mujeres. “Gracias por acompañar a esta gran mujer que es Rossana, quien, al igual que todas las presentes, cumple el rol de esposa, de madre, trabaja todos los días y además se esfuerza para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de la histórica ciudad de San Miguel de Tucumán”, expresó el mandatario.

Radicales instan a conformar un “frente político progresista”

Esteban Avila, Juan Gómez Romero, Rosa Quiroga y otros dirigentes de la “Línea Morada” de la UCR expresaron duras críticas puertas adentro del radicalismo. “Por mezquindades que todavía están enquistadas en el partido se busca, se prefiere subirse al tren equivocado, buscando armar un frente reaccionario con quienes representan la antípodas de nuestro pensamiento político, antes que sumarse al diálogo para tratar de armar un frente político progresista donde predominen las ideas del bien común, y no de intereses particulares, o manteniendo el status quo o situaciones personales de confort”, indicaron los “correligionarios”. 

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