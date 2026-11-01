Dimes y diretes de la política tucumana

Jaldo cerró la semana en un acto junto a Acevedo y a Chahla

El gobernador Osvaldo Jaldo cerró la semana junto al vicegobernador Miguel Acevedo y a la intendenta Rossana Chahla. El tranqueño estuvo en el cierre de las actividades por el “Octubre Rosa”, mes dedicado a la prevención y concientización sobre el cáncer de mama, con la participación de unas 2.400 mujeres. “Gracias por acompañar a esta gran mujer que es Rossana, quien, al igual que todas las presentes, cumple el rol de esposa, de madre, trabaja todos los días y además se esfuerza para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de la histórica ciudad de San Miguel de Tucumán”, expresó el mandatario.