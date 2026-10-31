Noche de los Museos, ferias, música y deportes: la agenda cultural para el fin de semana en Tucumán

Este fin de semana, Tucumán ofrecerá una amplia agenda de actividades culturales, recreativas y turísticas en distintos puntos de la provincia. La Noche de los Museos será uno de los principales atractivos, con espacios históricos y arqueológicos que abrirán sus puertas para recibir a visitantes. Además, el Ente Tucumán Turismo difundió propuestas para disfrutar de ferias, espectáculos, festivales, visitas guiadas y paseos al aire libre en diferentes localidades.