CulturaArte y cultura

Noche de los Museos, ferias, música y deportes: la agenda cultural para el fin de semana en Tucumán

Este sábado y domingo, 20 ciudades de la provincia se sumarán con propuestas para pasar el fin de semana a lo grande.

Los museos de la capital y de otras localidades abrirán sus puertas hasta la medianoche para recibir a los visitantes.
Los museos de la capital y de otras localidades abrirán sus puertas hasta la medianoche para recibir a los visitantes. Foto: Comunicación de la Municipalidad de San Miguel de ucumán
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán despliega este fin de semana una amplia agenda cultural en 20 ciudades, con la Noche de los Museos como atractivo central para promover el turismo local.
  • El cronograma incluye ferias, deportes y visitas guiadas, además de la esperada reapertura del Museo Timoteo Navarro y actividades en sitios arqueológicos provinciales.
  • La iniciativa busca consolidar a Tucumán como polo cultural del norte argentino, dinamizando las economías regionales y democratizando el acceso al patrimonio histórico.
Resumen generado con IA

Este fin de semana, Tucumán ofrecerá una amplia agenda de actividades culturales, recreativas y turísticas en distintos puntos de la provincia. La Noche de los Museos será uno de los principales atractivos, con espacios históricos y arqueológicos que abrirán sus puertas para recibir a visitantes. Además, el Ente Tucumán Turismo difundió propuestas para disfrutar de ferias, espectáculos, festivales, visitas guiadas y paseos al aire libre en diferentes localidades.

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Actividades en Aguilares

Este sábado se celebrará la Fiesta de Halloween desde las 18 en el Polideportivo Monseñor Herrera

La Banda Municipal tocará en el Paseo Vieja Estación el domingo a las 17

Actividades en Bella Vista

Desde las 18 de este sábado, Bella Vista celebrará sus 150 años en el Club Sportivo Bella Vista

Actividades en Concepción

La Feria de artesanos y emprendedores se apostará en la plaza Haimes este domingo desde las 16

Actividades en El Cadillal

El sábado y domingo los Lagoferiantes estarán en su predio desde las 12 hasta las 20

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Por la noche del sábado, el Museo Arqueológico Cadillal se sumará a la Noche de los Museos

Actividades en El Mollar

El Museo Arqueológico Los Menhires se sumará el sábado a la Noche de los Museos desde las 19 y el domingo abrirá de 9 a 14

A las 21 del sábado se proyectará una película en el Museo Arqueológico Los Menhires como parte del ciclo Cine Nocturno

Actividades en Famaillá

La Escuela de Famaillá y el Parque Temático Histórico se sumarán a la Noche de los Museos de 19 a 23

El domingo la feria de artesanos y emprendedores estará en el Parque Temático Histórico desde las 16

Actividades en Las Talitas

La Estación Experimental se sumará a la Noche de los Museos el sábado desde las 19

Actividades en Leales

El Festival de la Caña de Azúcar se realizará en la Comuna de Quilmes y Los Suelos desde las 20.30 del sábado

El mismo día se realizará el Concurso Departamental del Caballo Peruano de Paso en Alto Parador, en la ruta 9 kilómetro 1249, Los Puestos

Actividades en León Rougés y Santa Rosa

El Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín abrirá el sábado y domingo de 8 a 18

Actividades en Lules

Todo el fin de semana habrá visitas guiadas a las Ruinas de San José de 8 a 13

Actividades en Monteros

Desde las 17 se habilitarán las visitas al Mercado Cultural y, desde las 18, al Museo de la Caña de Azúcar como parte de los paseos por la Noche de los Museos

A las 19.30 del sábado se hará el Encuentro Nacional de Poetas Manuel Aldonate en el Salón Mujeres Monterizas

El Mercado Cultural tendrá abierta la Sala de Arte Contemporáneo todo el fin de semana de 10 a 12 y de 20 a 22

A las 11 del sábado y domingo la Superliga de Vóley Tour 1 jugará en el Polideportivo Municipal

La Noche de los Museos en Tucumán tendrá una apertura especial y nuevas propuestas culturales

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Actividades en Quilmes

La Experiencia Quilmes en la Ciudad Sagrada estará disponible todo el fin de semana de 11 a 14

El Paseo de Artesanos se instalará de 9 a 18 del sábado y domingo

Por la noche del sábado el Centro de Interpretación se sumará a la Noche de los Museos desde las 19

Actividades en Raco

La Casa de la Cultura abrirá el Paseo Atahualpa Yupanqui este sábado a las 16

La Feria de Producción Local abrirá este sábado de 10.30 a 17 en el Control Policial de Raco

El domingo se hará un trekking vuelta al Maciel a las 9 con partida de la estación de servicio y al telégrafo con partida del Club Juventud Unida

De 10.30 a 17 del domingo estará la Feria de Producción Local en el Control Policial de Raco

Actividades en San Javier

Ambos días se proyectará el espectáculo Cristo Resplandeciente a las 20 y 20.30 sobre el Cristo Bendicente

Actividades en San Miguel de Tucumán

A partir de las 19 de hoy se realizará una nueva edición de la Noche de los Museos. Habrá traslados desde la plaza Independencia hacia diferentes museos de la provincia. Ingresá a @lanochedelosmuseostuc en Instagram para obtener más información

El sábado se harán visitas guiadas al Cementerio del Oeste a las 20. A las 19.30 se hará la reapertura del Museo Timoteo Navarro

El domingo a las 20 se realizará la obra “Recordar” en el Cementerio del Oeste

Habrá peñas este sábado a las 21 en El Cardón y en Lo de la Paliza

El ex banco Provincia y el Correo se suman a "La Noche de los Museos”

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Actividades en San Pablo y Villa Nougués

Desde las 19 de este sábado se realizará la Fiesta Día de la Madre en el Salón El Cultural

Actividades en San Pedro de Colalao

Todo el fin de semana se proyectará el Mapping de Lourdes “La aparición divina” en la gruta de la virgen a las 20 y 20.30

También se sumará el Museo Arqueológico Dr. Salemi a la Noche de los Museos desde las 19 del sábado

El domingo se harán los 21 K Mountain Trail SPC

Actividades en Simoca

Este sábado se realizará la Feria de Simoca en el Predio Mercedes Sosa de 8 a 16

Actividades en Tafí del Valle

Todo el fin de semana el paseo artesanal estará en la plaza Miguel Estévez de 10.30 a 19

El Museo Jesuítico La Banda y el Museo Los Cuartos participarán de la Noche de los Museos este sábado desde las 19

En el Museo Jesuítico de La Banda se celebrará “La Noche de las Ánimas” desde las 20 del sábado

Actividades en Tafí Viejo

Este sábado se dictará una clase de Tai Chi a las 18 en el parque Miguel Lillo

El Centro de Interpretación Arqueológica Thaaui se sumará a la Noche de los Museos desde las 20

La feria de artesanos y emprendedores se instalará en la avenida Alem desde las 18

Desde las 18 se realizará la Cuco Fest en el Mercado Municipal

El domingo la feria de artesanos y emprendedores estará desde las 18 en el Mercado Municipal

La feria gourmet estará ambos días desde las 16 en el parque Norte Lomas de Tafí

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