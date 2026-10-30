El Archivo Histórico abre sus puertas para descubrir los secretos de la historia tucumana en la Noche de los Museos

El director del Archivo Histórico de la Provincia, Javier Critto, adelantó que también se expondrá documentación relacionada con figuras centrales de la historia local y nacional, como Bernabé Aráoz y Manuel Belgrano. Además, habrá registros sobre las comidas típicas tucumanas de los siglos XVIII y XIX y archivos judiciales vinculados con causas por hechicería y brujería. El recorrido incluirá incluso antiguas sentencias que dispusieron ejecuciones en la Plaza Independencia.