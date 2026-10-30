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El Archivo Histórico abre sus puertas para descubrir los secretos de la historia tucumana en la Noche de los Museos

Mañana habrá una exposición de documentos inéditos, una muestra dedicada a los mundiales de fútbol y ejemplares del histórico diario El Orden. La entrada será libre y gratuita.

IMAGEN GENTILEZA ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA.
IMAGEN GENTILEZA ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA.
Por Redacción Cultura Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Archivo Histórico de Tucumán abrirá mañana sus puertas con entrada libre en su sede central para exhibir piezas históricas durante la 19ª Noche de los Museos.
  • La propuesta incluirá documentos sobre Malvinas bajo custodia policial, registros de Belgrano, antiguos juicios por brujería y una muestra dedicada a los mundiales de fútbol.
  • La iniciativa reafirma la política de acercar el acervo documental iniciado en 1570 a la comunidad, impulsando el turismo cultural y programas educativos en la provincia.
Resumen generado con IA

El patrimonio histórico de Tucumán tendrá un lugar destacado en la 19ª edición de la Noche de los Museos. Mañana, el Archivo Histórico de la Provincia abrirá sus puertas para que vecinos y turistas puedan conocer parte de los documentos que conserva la institución, algunos de ellos fundamentales para reconstruir distintos capítulos de la historia argentina y tucumana.

La propuesta se desarrollará de 19 a 00, en la sede ubicada en 25 de Mayo 487, e incluirá la exhibición de documentos históricos, una muestra dedicada a los mundiales de fútbol y un recorrido por las páginas del antiguo diario El Orden.

Entre las piezas más destacadas estará el documento vinculado con la cuestión de Malvinas, considerado una prueba relevante para la soberanía argentina. El material será exhibido bajo custodia de una guardia de honor de la Escuela de Policía.

El director del Archivo Histórico de la Provincia, Javier Critto, adelantó que también se expondrá documentación relacionada con figuras centrales de la historia local y nacional, como Bernabé Aráoz y Manuel Belgrano. Además, habrá registros sobre las comidas típicas tucumanas de los siglos XVIII y XIX y archivos judiciales vinculados con causas por hechicería y brujería. El recorrido incluirá incluso antiguas sentencias que dispusieron ejecuciones en la Plaza Independencia.

Otra de las propuestas será la muestra mundialista, que reúne documentos y publicaciones sobre la historia de las Copas del Mundo desde 1930. A esto se sumará la posibilidad de consultar ejemplares del diario El Orden, una publicación histórica que permite asomarse a distintas épocas de la vida tucumana.

Durante la presentación, el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, destacó la participación del organismo en esta iniciativa cultural y remarcó la importancia de acercar el patrimonio público a la comunidad.

La institución conserva documentación que abarca desde 1570 hasta la historia contemporánea. Entre sus iniciativas para facilitar el acceso a ese patrimonio se encuentran el programa Archivo hacia la Escuela y las visitas guiadas destinadas a establecimientos educativos, residentes y turistas.

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