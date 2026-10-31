Milei, atrapado entre sus dogmas y la realidad; Brasil y los límites de pelearse con el vecino

Octubre no fue un mes especialmente amable con Javier Milei. Mientras el riesgo-país volvió a acercarse a los 800 puntos básicos, el sobreseimiento del caso $LIBRA quedó bajo una nueva sombra tras la pertinente apelación presentada ayer mismo contra el fallo y Patricia Bullrich eligió diferenciarse varias veces desde un discurso alternativo al de la Casa Rosada. Frente a ese escenario, el Presidente volvió a refugiarse en uno de los terrenos donde se siente más cómodo: el enfrentamiento con el periodismo. Ayer, durante una exposición en la Universidad Di Tella, se mostró incluso moderado para sus parámetros habituales y apenas calificó de “basuras” a los periodistas “ensobrados”. Ya se sabe que, según su propia definición, “no se los odia lo suficiente”.