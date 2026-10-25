El análisis de Jorge Asís: El Blindaje Institucional

Para serlo saben también que deben conservar el tesoro de la unidad. Soportarse y convivir sin emboscar al semejante aunque lo deseen con ínfulas. Y sin ser nunca posibles víctimas de las emboscadas de piratas como los que cargan de negativa irascibilidad las paranoias irritantes de Axel, que se resiste a ser conceptuado con el ejemplo de Alberto, poeta impopular.