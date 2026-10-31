El horóscopo chino llega a un día clave: qué advierte Ludovica Squirru para cada signo

Hay ciclos que llegan a su fin y, para el horóscopo chino, las vibras de la última jornada del mes tienen ese tono especial de un tiempo que requiere tregua y reflexión. La culminación de octubre se propone como un lapso en el que algunos signos podrán bajar el ritmo y analizar todo aquello que viene sucediendo hasta ahora: los logros, las conquistas y aquellos aspectos donde surge la necesidad de desacelerar. El último día invita a la introspección, pero al mismo tiempo impulsa a avanzar y a encontrarse con una nueva versión de uno mismo.