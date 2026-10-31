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El horóscopo chino llega a un día clave: qué advierte Ludovica Squirru para cada signo

Bajo la regencia del Tigre y la influencia de la Tierra Yang y el Ki Agua, la afamada astróloga Ludovica Squirru detalló las advertencias y oportunidades para cada signo: quiénes contarán con el viento a favor y quiénes deberán actuar con suma cautela.

Las advertencias de Ludovica Squirru para el último día de octubre.
Las advertencias de Ludovica Squirru para el último día de octubre. Imagen: La Capital MDO
Por Luisina Acosta Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru presentó este 31 de octubre sus advertencias para el horóscopo chino, ante el cierre de mes regido por la energía del Tigre y la Tierra Yang.
  • El signo del Mono enfrenta mayores tensiones por oposición astral, mientras que el Caballo, Perro y Chancho gozan de armonía para proyectos y vínculos personales.
  • La astróloga aconseja evitar mudanzas o negocios de gran envergadura económica, recomendando cerrar etapas con calma y recargar fuerzas hacia los próximos ciclos.
Resumen generado con IA

Hay ciclos que llegan a su fin y, para el horóscopo chino, las vibras de la última jornada del mes tienen ese tono especial de un tiempo que requiere tregua y reflexión. La culminación de octubre se propone como un lapso en el que algunos signos podrán bajar el ritmo y analizar todo aquello que viene sucediendo hasta ahora: los logros, las conquistas y aquellos aspectos donde surge la necesidad de desacelerar. El último día invita a la introspección, pero al mismo tiempo impulsa a avanzar y a encontrarse con una nueva versión de uno mismo.

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La reconocida astróloga Ludovica Squirru reveló cuáles son las advertencias para los signos en esta fecha de conclusión, precisando quiénes resultarán favorecidos y cuáles tendrán que mostrarse más cautelosos. Este día está regido por la energía de la Tierra Yang y la fuerza del Tigre, combinación que se entrelaza con el Ki 1 correspondiente al Agua. Se trata de un momento propicio para actuar con paciencia, priorizar la concentración y conservar la energía vital de cara a lo que se viene.

Un clima de valentía e introspección en el último día de octubre

La vibración del Tigre impondrá una dinámica de valentía e impulso, aunque la presencia del Ki 1 orientará el clima emocional hacia el trabajo interior, el flujo intuitivo y los inicios silenciosos. Asimismo, la firmeza de la Tierra Yang brindará el sostén necesario para no tomar decisiones apresuradas y enfocar la mente en tareas que requieran perseverancia y tranquilidad.

En el mapa astral del período, el signo en conflicto o en posición de "choque" directo será el Mono. Debido a la oposición natural a 180 grados con la energía del Tigre, las personas nacidas bajo este signo podrían enfrentar momentos de fricción, imprevistos o volatilidad emocional. Por ello, la recomendación principal para estos nativos es mantener la calma, postergar la firma de contratos o acuerdos importantes y evitar discusiones innecesarias.

Afortunados del última día de octubre en el horóscopo chino

En contraposición, la fecha ofrecerá un marco de fluidez y armonía para un nutrido grupo de signos. El Conejo, el Caballo, la Cabra, el Perro y el Chancho contarán con concordias y afinidades estratégicas. En particular, la unión del Tigre con el Caballo y el Perro potenciará la empatía y la claridad en los proyectos, mientras que el Chancho se posicionará como su gran socio estratégico, beneficiando las relaciones interpersonales y la comunicación.

En función del almanaque tradicional orientativo, la recomendación general para encarar el momento sugiere abocarse a labores de baja intensidad o que demanden paciencia y enfoque artesanal. En cambio, no resultará aconsejable realizar mudanzas, inaugurar emprendimientos ni concretar negocios de gran envergadura económica, aprovechando la oportunidad para cerrar etapas en paz y recargar fuerzas.

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