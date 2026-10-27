Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Los animales de la rueda zodiacal persisten no solo por ser los más fuertes, sino también porque muchas veces su astucia y sus habilidades de cambio les permiten mantenerse entre los más beneficiados por la energía del tiempo corriente. En muchas ocasiones es la adaptabilidad la que dirige a los signos del horóscopo chino por los senderos del éxito, aunque puede que esta tarea se vuelva imposible para quienes prefieren la acogida de lo conocido y de las viejas estructuras. Sin embargo, el último tramo del año exige que para crecer se deba abandonar lo que ya resulta familiar.