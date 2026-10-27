SociedadEstilo de vida

Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru reveló las claves del Horóscopo Chino para el tramo final del año. Las transformaciones y estrategias de adaptación que deberán aplicar algunos signos para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades de este ciclo.

Ludovica Squirru advirtió qué signos deberán adapatarse para crecer en este nuevo tiempo.
Ludovica Squirru advirtió qué signos deberán adapatarse para crecer en este nuevo tiempo.
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La astróloga Ludovica Squirru reveló que Rata, Serpiente, Chancho y Dragón deberán salir de su zona de confort a fin de año para adaptarse y triunfar ante nuevos desafíos.
  • La astróloga explicó que cada signo afronta retos propios: la Rata requiere resiliencia, la Serpiente renovación, el Chancho introspección vincular y el Dragón redefinir sus metas.
  • La capacidad de adaptación y el abandono de viejas estructuras resultarán determinantes para alcanzar el equilibrio antes de la llegada del ciclo del Caballo de Fuego.
Resumen generado con IA

Los animales de la rueda zodiacal persisten no solo por ser los más fuertes, sino también porque muchas veces su astucia y sus habilidades de cambio les permiten mantenerse entre los más beneficiados por la energía del tiempo corriente. En muchas ocasiones es la adaptabilidad la que dirige a los signos del horóscopo chino por los senderos del éxito, aunque puede que esta tarea se vuelva imposible para quienes prefieren la acogida de lo conocido y de las viejas estructuras. Sin embargo, el último tramo del año exige que para crecer se deba abandonar lo que ya resulta familiar.

Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán la energía a su favor en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán la energía a su favor en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru, la reconocida astróloga, detalló el panorama hasta fin de año para los signos y advirtió que ciertas actitudes deberán modificarse en pos del crecimiento y los resultados óptimos. Para la especialista, la capacidad de adaptación será una de las mayores virtudes en un ciclo que no cesa en intensidad; sostiene que es en esas etapas donde los signos acuden a su inteligencia y flexibilidad para reconocer con claridad las grandes opciones que depara el cierre de año.

Los signos que deberán abandonar lo conocido para aprovechar las oportunidades

Rata

En el caso de la Rata, la astucia y la resiliencia se convertirán en sus herramientas indispensables. Para sortear un escenario dominado por las transformaciones, este signo necesitará eludir las decisiones impulsivas y afinar la mirada para identificar cada ocasión emergente.

Serpiente

Por su parte, la Serpiente ingresa en una etapa de renovación profunda tras haber dejado atrás un período regido por su propia energía. El avance hacia el ciclo del Caballo de Fuego la convoca a despojarse de esquemas obsoletos y volcarse a la transformación personal, apoyándose en la planificación constante para contrarrestar la incertidumbre.

Chancho

El Chancho, en tanto, se enfrenta a un tiempo de introspección enfocado en reordenar prioridades y revisar sus dinámicas vinculares. Ante el ritmo vertiginoso del contexto, la plasticidad para acomodarse a las novedades y el cuidado en sus relaciones afectivas resultarán determinantes para mantener el equilibrio.

Dragón

Finalmente, el Dragón tendrá el desafío de redefinir sus metas y explorar rutas alternativas de desarrollo. Movilizado por la fuerza de este tramo del período, deberá aprender a diferenciar entre los llamados que prometen un crecimiento real y aquellos compromisos que demandan actuar con extrema prudencia.

Temas Ludovica Squirru
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán
1

El ex Mercado del Norte reabrirá en noviembre: cuántos locales tendrá y que ofrecerán

Por qué el fallo por la muerte de Karla Robles marca un precedente en Tucumán
2

Por qué el fallo por la muerte de Karla Robles marca un precedente en Tucumán

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo
3

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto en el GP de México y dónde se lo puede ver en vivo

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
4

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados
5

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados

Ranking notas premium
Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
1

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Me da vergüenza ajena: un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva
2

"Me da vergüenza ajena": un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?
3

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

Pagaron una sanción tras el hallazgo de 31 facturas apócrifas en una comuna rural
4

Pagaron una sanción tras el hallazgo de 31 facturas apócrifas en una comuna rural

¿Por qué Netflix puede cambiar para siempre?
5

¿Por qué Netflix puede cambiar para siempre?

Más Noticias
Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

El colegio Pía Didomenico de Catamarca publicó un comunicado tras el episodio de bullying que cobró notoriedad

El colegio Pía Didomenico de Catamarca publicó un comunicado tras el episodio de bullying que cobró notoriedad

Vivieron 27 años en un terreno de la madre, construyeron una casa y deberán irse: cobrarán $21 millones

Vivieron 27 años en un terreno de la madre, construyeron una casa y deberán irse: cobrarán $21 millones

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico del SMN para toda la semana

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico del SMN para toda la semana

Así está hoy Migue, el hijo de Charly García que eligió vivir lejos de las cámaras

Así está hoy Migue, el hijo de Charly García que eligió vivir lejos de las cámaras

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Comentarios