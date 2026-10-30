La advertencia de Ludovica Squirru: qué signo deberá cambiar su actitud para evitar conflictos antes de fin de año

La influencia del Caballo de Fuego, regente del año, plantea un escenario marcado por el movimiento, la independencia y las transformaciones. Frente a esta energía, la astrología china señala que el Búfalo tendrá que encontrar un equilibrio entre sus convicciones personales y la capacidad de escuchar a los demás, especialmente en sus relaciones familiares y afectivas.