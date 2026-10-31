Dyango reedita su eterno romance con los tucumanos

José Gómez Romero nació el 5 de marzo de 1940, y apenas comenzada su carrera asumió su seudónimo artístico, en homenaje al guitarrista de jazz gitano Django Reinhardt. Por peso propio se ganó ser llamado “La voz del amor”, y desde ese lugar reniega de algunos ritmos contemporáneos. “Con todo el dolor del mundo, creo que no estamos dándole a la gente joven la buena música, que la clásica que han hecho los más grandes, Beethoven, Bach y tantos más, el jazz, el tango que es lo mejor que se ha hecho en la Argentina y que es lo que escucho. Me van a odiar los reggaetoneros, pero hay que ser sincero. El trap es otra historia: en vez de cantar, recitan algo que es muy bonito y muy entendible; lo que no me gusta es que no se entienda nada de lo que uno hace o de lo que dice”, señaló.