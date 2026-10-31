Dyango reedita su eterno romance con los tucumanos

Hace más de una década, Dyango recorrió el país con su gira despedida “Gracias y adiós”. Pero su pasión por la música pudo más y no se bajó de los escenarios. Hoy regresa a Tucumán con “Su amigo Dyango Tour, un poco más...”, un título que resume sus ganas de seguir vinculándose con un público local fiel, como él mismo lo reconoció en diálogo con LG PLAY.
“Tucumán es uno de los puntos donde más me quieren en la Argentina, sin dudas. Siempre tengo que agradecer profundamente ese cariño tan especial que la gente, sin saber por qué, me ha brindado; es una cosa de corazón o de piel o quizás les gusta mi música”, señaló como anticipo de su actuación de esta noche, desde las 21 en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479. Como invitado estará El Vikingo, líder de la banda Sires.
“He actuado un sinfín de veces en el club Floresta, no había nada más antes y nos tocada cantar en ese polideportivo. Ahora tenemos un teatro muy bonito, donde se escucha perfecto”, destacó.
La nueva visita servirá también para presentar su nuevo disco, con canciones que está lanzando cada mes con colaboraciones con referentes de la música romántica nacional como Rodrigo Tapari, Ángela Leiva y Uriel Lozano: “Estoy satisfecho a más no poder por el respeto que me tienen por mi persona y por mi música, son maravillosos”.
José Gómez Romero nació el 5 de marzo de 1940, y apenas comenzada su carrera asumió su seudónimo artístico, en homenaje al guitarrista de jazz gitano Django Reinhardt. Por peso propio se ganó ser llamado “La voz del amor”, y desde ese lugar reniega de algunos ritmos contemporáneos. “Con todo el dolor del mundo, creo que no estamos dándole a la gente joven la buena música, que la clásica que han hecho los más grandes, Beethoven, Bach y tantos más, el jazz, el tango que es lo mejor que se ha hecho en la Argentina y que es lo que escucho. Me van a odiar los reggaetoneros, pero hay que ser sincero. El trap es otra historia: en vez de cantar, recitan algo que es muy bonito y muy entendible; lo que no me gusta es que no se entienda nada de lo que uno hace o de lo que dice”, señaló.
Familia musical
La participación de dos de sus cuatro hijos, Marcos Llunas y Jordi, en su nuevo álbum confirma la impronta de una familia dedicada al arte, con uno de dos nietos en la serie biográfica de Luis Miguel (Izán Llunas interpretó a cantante mexicano de niño y Axel Llunas, a su vez, a su hermano menor). “Somos una familia musical al 100%. Mi papá era músico de profesión, mi tío también, mi hermano también. Es una locura. Lo único malo que tiene Izán es que quiere cantar reggaetón; él canta otras cosas fantásticamente bien”, remarcó.
Dyango desembarcó en el país en 1970, cuando coprotagonizó junto a Ginamaría Hidalgo la película “El mundo es de los jóvenes”, desde donde se lanzó al mercado latinoamericano. “Estaban Susana Giménez cuando era una niña, Cacho Castaña y varios compañeros que después fueron grandes. Julio Porter fue el director y me auguró un brillante porvenir en el cine: nunca más hice una película”, recordó entre risas. Entre sus colegas, evocó la relación con Pimpinela, el dúo de Joaquín y Lucía Galán con el que grabó tres canciones. “Yo primero le robé la novia, él después me la robó a mí”, bromeó.
Ya no sabe cuántos discos de oro o de platino recibió, ni todas las canciones que grabó. En Ecuador, una mujer le pidió un tema y Dyango le respondió que nunca lo había hecho; cuando le mostró el álbum, debió rectificarse. “Los fans saben de uno más que uno mismo. Con mi edad uno se pierde en todo. Aunque me veo bien, me veo de 80, me veo de 50, de 40 y pico, por decir una tontería”, añadió de modo jocoso, para demostrar ser portador de un buen humor que traspasa el escenario y contagia a una platea que, con entradas agotadas, lo celebrará esta noche.