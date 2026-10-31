La leche argentina logra su mejor calidad en 12 años

En tanto, las exportaciones mantuvieron un fuerte dinamismo. En los primeros nueve meses del año se exportaron 340.845 toneladas de productos lácteos, por un valor de U$S 1.306 millones. Brasil se mantuvo como el principal destino, con 162.844 toneladas exportadas, un 28% más que un año atrás, seguido por Argelia, Chile y China. Entre los productos con mayor crecimiento se destacaron la manteca, que aumentó un 60%; la mozzarella, un 26%; la leche en polvo entera, un 12%; el suero, un 10%, y la leche en polvo descremada, un 9%.