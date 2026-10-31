La leche argentina logra su mejor calidad en 12 años

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informaron que la calidad de la producción láctea argentina registra su nivel más alto en 12 años, que la producción de sólidos útiles (grasa y proteína) aumentó un 4,8% en los primeros nueve meses del año y que la concentración promedio de sólidos pasó de 7,34% a 7,39%.
Según la Secretaría, este dato refleja una mejora en la composición y en el rendimiento industrial de la leche. Además, continuar trabajando en la mejora de los sólidos constituye un objetivo estratégico para fortalecer la competitividad de la cadena y, al mismo tiempo, reconocer el esfuerzo de los productores.
Entre enero y septiembre de 2026, la producción nacional de leche alcanzó los 8.647 millones de litros, frente a los 8.308 millones del mismo período de 2025. Esto representa un crecimiento interanual de un 4,1%, de acuerdo con el último análisis de la Dirección Nacional de Lechería.
El consumo interno también acompañó esta evolución. Entre enero y septiembre alcanzó los 6.556 millones de litros equivalentes, frente a 6.301 millones en igual período de 2025, con una suba de un 4% interanual.
En tanto, las exportaciones mantuvieron un fuerte dinamismo. En los primeros nueve meses del año se exportaron 340.845 toneladas de productos lácteos, por un valor de U$S 1.306 millones. Brasil se mantuvo como el principal destino, con 162.844 toneladas exportadas, un 28% más que un año atrás, seguido por Argelia, Chile y China. Entre los productos con mayor crecimiento se destacaron la manteca, que aumentó un 60%; la mozzarella, un 26%; la leche en polvo entera, un 12%; el suero, un 10%, y la leche en polvo descremada, un 9%.