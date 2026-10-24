La Nación monitorea los posibles escenarios ante el fenómeno El Niño

La Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación mantuvieron una nueva reunión de trabajo para analizar los escenarios asociados al fenómeno El Niño y fortalecer el intercambio de información para el monitoreo conjunto de emergencias.
Durante el encuentro se trabajó sobre la información disponible en el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, con especial atención a la lectura de los mapas de monitoreo, a la identificación de zonas que podrían verse afectadas y a la planificación de medidas frente a distintos escenarios.
La articulación entre ambos organismos permite integrar información meteorológica, territorial y productiva para anticipar riesgos, para identificar capacidades y recursos disponibles, y para mejorar la coordinación de las acciones necesarias ante eventuales situaciones de emergencia agropecuaria.
En este marco, la AFE y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación continúan trabajando de manera conjunta con las provincias afectadas para fortalecer la preparación y contar con información actualizada que permita tomar decisiones de manera efectiva frente a la evolución del fenómeno.
Participaron en la reunión el director de la AFE, Santiago Hardie; el subdirector, Ignacio Cabello; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel José Chiappe Berisso, y el director de Producción Porcina, Eduardo Terrado.