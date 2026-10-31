EconomíaRural

Crece el precio de toros reproductores

Esto muestra el interés de los criadores por mejorar la eficiencia de sus rodeos.

Por Redacción Economía Hace 8 Hs

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que, entre agosto y octubre de este año, y sobre la base de la comercialización de más de 15.500 cabezas, los precios de los reproductores bovinos machos (toros) resultaron un 61% en pesos y un 57% en dólares superiores a los del mismo período de 2025, lo que confirma una consolidación de buenas expectativas para el sector ganadero nacional.

El valor promedio en el período señalado fue de $ 9,8 millones y U$S 6.324 en 2026, frente a $ 6,1 millones y U$S 4.038 en el mismo período de 2025.

Según la Secretaría, estos resultados responden al interés de los criadores y de los productores por mejorar la eficiencia y la calidad genética de sus rodeos, en un contexto de mayor estabilidad climática y mejores perspectivas forrajeras. A esto se suma la opción de utilizar los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, que les permite a los productores amortizar en su totalidad estos reproductores en el mismo período en que los adquieren. Esta mejora de precios refleja una recuperación real del valor de los reproductores, acompañada por un clima de confianza en el sector.

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