Crece el precio de toros reproductores

Según la Secretaría, estos resultados responden al interés de los criadores y de los productores por mejorar la eficiencia y la calidad genética de sus rodeos, en un contexto de mayor estabilidad climática y mejores perspectivas forrajeras. A esto se suma la opción de utilizar los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, que les permite a los productores amortizar en su totalidad estos reproductores en el mismo período en que los adquieren. Esta mejora de precios refleja una recuperación real del valor de los reproductores, acompañada por un clima de confianza en el sector.