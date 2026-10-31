¿Por qué nos gusta disfrazarnos? Halloween en Tucumán, máscaras y las ganas de ser otro

Una fiesta con historia

Halloween tiene una historia que se remonta al antiguo festival celta de Samhain, una celebración que marcaba el final del verano y el comienzo de un nuevo ciclo. Durante esa noche, sus participantes utilizaban disfraces para ahuyentar a los espíritus. Con el paso de los siglos, la tradición llegó a Estados Unidos junto con la inmigración irlandesa y adquirió nuevas costumbres. La influencia del cine, la televisión y, más recientemente, las redes sociales terminó por convertirla en un fenómeno global, asociado con el entretenimiento, las fiestas y el consumo. En ese recorrido, los disfraces dejaron de estar ligados exclusivamente a los rituales y se transformaron en uno de los grandes protagonistas de cada 31 de octubre.