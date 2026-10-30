Furor por Halloween en Tucumán: cuánto cuesta alquilar un disfraz y cuáles son los más buscados
Resumen para apurados
- A horas de Halloween, tucumanos coparon este viernes los locales de disfraces de la capital provincial para alquilar atuendos y celebrar la festividad.
- Los alquileres parten desde $15.000 para chicos y hasta $30.000 para adultos, destacándose personajes clásicos de terror como Scream, It y Chucky.
- La celebración consolida su arraigo social y comercial en Tucumán, impulsando el consumo temático tanto en fiestas como en ambientaciones hogareñas.
Halloween ya se hace sentir en Tucumán. A pocas horas de la celebración, los locales de disfraces registran este viernes un intenso movimiento de familias y grupos de amigos que buscan los últimos detalles para sumarse a una fiesta que, con el paso de los años, ganó cada vez más espacio entre las propuestas de entretenimiento de la provincia.
La recorrida de LA GACETA por uno de los comercios de la capital permitió observar una amplia variedad de opciones, desde máscaras y sombreros hasta trajes completos para chicos y grandes. La demanda no se limita a quienes tienen previsto asistir a fiestas: también hay familias que buscan accesorios y adornos para ambientar sus casas y sorprender a los más pequeños.
Uno de los datos que más interesa a quienes todavía no resolvieron cómo vestirse es cuánto cuesta alquilar un disfraz. Según informaron desde los comercios, los precios para niños comienzan en los $15.000, mientras que para los adultos parten de los $25.000 y pueden llegar a los $30.000, de acuerdo con el diseño, los detalles y la complejidad del traje.
Entre los personajes más solicitados aparecen los clásicos de terror y algunas figuras que volvieron a ganar popularidad. Para los adultos, las brujas, las diablitas y los ángeles blancos y negros están entre las alternativas preferidas. También se destacan los disfraces de Scream y el payaso de It, dos personajes que mantienen su lugar entre los favoritos de Halloween.
La oferta incluye además opciones inspiradas en películas y personajes conocidos, como Maléfica, Gatúbela, Chucky y La Monja. Hay propuestas para todos los gustos, desde los disfraces más tenebrosos hasta otros más coloridos y originales.
En el caso de los niños, la búsqueda también incluye máscaras con luces, sombreros y accesorios para completar los atuendos. Algunos grupos de amigos incluso eligen una temática compartida para salir juntos, aunque no necesariamente vinculada al terror.