Furor por Halloween en Tucumán: cuánto cuesta alquilar un disfraz y cuáles son los más buscados

La recorrida de LA GACETA por uno de los comercios de la capital permitió observar una amplia variedad de opciones, desde máscaras y sombreros hasta trajes completos para chicos y grandes. La demanda no se limita a quienes tienen previsto asistir a fiestas: también hay familias que buscan accesorios y adornos para ambientar sus casas y sorprender a los más pequeños.