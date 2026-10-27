Disfraces para Halloween 2026: de los looks virales de la música a los clásicos del placard, sin gastar plata
Desde los looks de Karol G, Bruno Mars y Rosalía hasta opciones tradicionales como Merlina Addams o vampiros: una guía práctica para resolver tu vestuario de fiesta a costo cero y en pocos minutos
Resumen para apurados
- Ante la cercanía de Halloween el 31 de octubre, surgen opciones caseras y sin costo basadas en íconos de la música y el cine para evitar gastos excesivos en vestuario.
- La propuesta combina prendas básicas del placard y maquillaje simple para recrear desde éxitos virales de Rosalía y Karol G hasta clásicos como Merlina Addams o vampiros.
- Esta tendencia consolida el consumo sustentable y el ingenio individual frente a los disfraces comerciales, marcando una pauta económica para futuras celebraciones festivas.
A solo cinco días de Halloween, la búsqueda de vestuario para las celebraciones del 31 de octubre se convierte en una urgencia para quienes no desean realizar gastos excesivos.
Frente a la demanda estacional, la tendencia de este año combina el uso de prendas cotidianas del placard con la inspiración en momentos virales de la música latina de 2026 y la cultura pop. Resolver un disfraz en minutos y a costo cero es posible si se seleccionan los accesorios adecuados y se aplican técnicas sencillas de maquillaje casero.
Los virales de la música de 2026
Las duplas y los solistas que dominaron la conversación musical en 2026 ofrecen alternativas reconocibles para la noche de festejos. Para recrear la estética informal de Karol G y Bruno Mars en el video tras bastidores de "Still", las mujeres necesitan una camiseta negra de tirantes, jeans de bota ancha, zapatillas deportivas gruesas, peluca rubia oscura y el característico tatuaje de corazón en el brazo. Para el look de Bruno Mars, alcanza con un conjunto holgado de jean y camiseta, gafas de sol negras, cabello rizado y bigote.
Quienes prefieren asistir de a dos también pueden canalizar la estética vaquera de los artistas colombianos Jessi Uribe y Paola Jara, usando jeans blancos, botas beige y sombrero tejano.
En tanto, para caracterizar al dúo urbano Ryan Castro y Kapo por su tema "La Villa", basta con combinar una bata roja con gafas de sol en un caso, o pantalones cortos grises con camisa de lino y sombrero amarillo en el otro.
Para apariciones individuales, la cantante Rosalía aporta inspiración con su estética de la gira LUX, réplica de su actuación en Saturday Night Live. Este atuendo se compone de un tutú voluminoso, leotardo ajustado, zapatillas de ballet y un moño despeinado.
Por su parte, para imitar al artista enmascarado Corridos del Rey se requiere un traje y guantes blancos, corbata negra, sombrero vaquero negro y un pasamontañas decorado con incrustaciones de brillantes.
Por último, el estilo de Pitbull se resuelve con pantalón blanco, blazer azul marino, gafas oscuras y una calva ficticia.
Soluciones de último momento: 5 clásicos del terror con ropa del armario
Si la preferencia se orienta a los personajes tradicionales de terror, el armario personal alberga la mayoría de los elementos necesarios sin recurrir a tiendas de disfraces. Para personificar a Merlina Addams, la base se construye con un vestido negro y una camisa blanca debajo cuyo cuello sobresalga, acompañado por medias oscuras y mocasines. El peinado requiere dos trenzas bajas con raya al medio, junto a un maquillaje de rostro claro, labios oscuros y un gesto serio persistente.
El disfraz de Caperucita Roja puede armarse con un vestido corto negro o la combinación de camiseta y falda oscura, sumando un delantal por encima y una cesta de mimbre. La pieza central es una capa roja con capucha, mientras que el maquillaje admite una versión clásica con colorete o una variante de terror con base pálida y ojeras marcadas.
Para una apariencia de bruja, a la vestimenta negra se le añade una escoba doméstica y un sombrero puntiagudo confeccionado en cartulina negra mediante un cono pegado a una base circular.
Convertirse en zombi permite reutilizar ropa desgastada o rasgada, como jeans viejos y camisas claras a las que se les practican pequeños cortes. El efecto de muerto viviente depende de una base facial grisácea, sombras oscuras bajo los ojos, cabello despeinado y gotas de sangre artificial.
Finalmente, la versión de vampiro o vampiresa requiere prendas elegantes como camisas blancas, chalecos o vestidos de encaje, complementados con una tela negra como capa, sombra morada en los ojos, pintalabios rojo con simulación de rastro de sangre y colmillos.
Clásicos del cine
Las producciones cinematográficas y televisivas también suministran modelos sencillos para parejas o duplas de amigos. La interpretación de Walter White y Jesse Pinkman de la serie Breaking Bad exige el uso de los característicos trajes amarillos de protección química.
Asimismo, la dupla de Volver al Futuro se compone con un chaleco rojo para Marty McFly y una bata blanca para el Doc.
En el terreno de la fantasía gótica, recrear a Emily de El Cadáver de la novia requiere un vestido o corset blanco, un velo elaborado con encaje o tul y una sombra de maquillaje azul intensa en los párpados.
Para el personaje de Chucky, se utiliza un enterizo de mezclilla sobre una camiseta a rayas de colores y un cuchillo falso.
En tanto, la muñeca Annabelle se recrea con un vestido blanco de mangas largas, un cinturón o listón rojo en la cintura y dos trenzas sujetas con cintas rojas.