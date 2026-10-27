Disfraces para Halloween 2026: de los looks virales de la música a los clásicos del placard, sin gastar plata

Los virales de la música de 2026

Las duplas y los solistas que dominaron la conversación musical en 2026 ofrecen alternativas reconocibles para la noche de festejos. Para recrear la estética informal de Karol G y Bruno Mars en el video tras bastidores de "Still", las mujeres necesitan una camiseta negra de tirantes, jeans de bota ancha, zapatillas deportivas gruesas, peluca rubia oscura y el característico tatuaje de corazón en el brazo. Para el look de Bruno Mars, alcanza con un conjunto holgado de jean y camiseta, gafas de sol negras, cabello rizado y bigote.