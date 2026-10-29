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El horror detrás del crimen de Nancy Godoy: "Fue un acto de absoluto salvajismo"

El abogado de la familia de la docente pidió investigar un posible abuso sexual.

NANCY GODOY. El abogado de la familia de la docente pidió investigar un posible abuso sexual.
NANCY GODOY. El abogado de la familia de la docente pidió investigar un posible abuso sexual.
Por Redacción Seguridad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La querella de la docente Nancy Godoy pidió en Corrientes investigar un posible abuso sexual tras confirmarse que su femicidio fue cometido con extremo salvajismo.
  • La autopsia reveló múltiples heridas cortantes y desmembramientos. Hay cinco detenidos, entre ellos el capataz Ireneo Zarza como presunto autor y cuatro acusados de encubrimiento.
  • Peritajes genéticos en la UNNE y estudios forenses en Córdoba serán claves para determinar la mecánica exacta del crimen y confirmar la imputación por agresión sexual.
Resumen generado con IA

El abogado que representa al marido y a los hijos de Nancy Godoy, la docente rural asesinada en Corrientes, calificó el crimen como un acto de “absoluto salvajismo” y pidió investigar un posible abuso sexual. Además, destacó la importancia de los estudios complementarios para determinar qué ocurrió y avanzar en el esclarecimiento del femicidio.

Gustavo Briend habló con la prensa luego de reunirse con la fiscalía, que informó a los familiares los resultados preliminares de la autopsia.

“Para que el equipo médico diga que en los años que tienen nunca tuvieron un hecho como este, imagínense lo que nos han contado. Fue un acto de absoluto salvajismo”, expresó el letrado.

En ese sentido, destacó que durante los procedimientos se extrajo material genético que será sometido a análisis. “Por suerte se extrajeron muestras que, con los estudios complementarios, nos van a ayudar a esclarecer este crimen atroz”, señaló.

El abogado también advirtió que todavía quedan aspectos por determinar, entre ellos la causa exacta de muerte. “Hay que investigar un posible abuso”, agregó en diálogo con la prensa, frente al Juzgado de Esquina, donde se concentraban familiares de Godoy, vecinos y amigos.

Qué reveló la autopsia de Nancy Godoy

Los resultados preliminares indicaron que la docente rural, de 52 años, sufrió una “muerte extremadamente violenta”, producto de múltiples lesiones punzocortantes y cortantes en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cara, el cuello, las piernas y el abdomen. Algunas de las heridas presentaban signos de haberse producido cuando todavía estaba con vida.

Además, el informe forense señaló que los restos presentaban desmembramientos y signos de defensa. La multiplicidad de lesiones también permitió inferir que habrían sido utilizadas varias armas.

Por otra parte, el decano del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes, José Luis Gálvez, explicó que el estado de los restos dificultó determinar si la mujer había sido víctima de una agresión sexual.

Para profundizar los peritajes, se realizarán estudios complementarios en Córdoba, que podrían aportar mayor precisión sobre el momento de la muerte. También se analizará el material genético encontrado en el cuerpo en el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la UNNE, en Corrientes.

Hay cinco detenidos por el femicidio

Por el crimen hay cinco personas detenidas. El principal sospechoso es Ireneo Antonio Zarza, capataz y encargado del campo, acusado como presunto autor del femicidio.

También están imputados por encubrimiento los peones rurales Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, y Rosa Leguizamón, baqueana y pareja de Rojas.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, allegado a la familia de los peones, acusado de falso testimonio.

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