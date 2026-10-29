El horror detrás del crimen de Nancy Godoy: "Fue un acto de absoluto salvajismo"

El abogado que representa al marido y a los hijos de Nancy Godoy, la docente rural asesinada en Corrientes, calificó el crimen como un acto de “absoluto salvajismo” y pidió investigar un posible abuso sexual. Además, destacó la importancia de los estudios complementarios para determinar qué ocurrió y avanzar en el esclarecimiento del femicidio.