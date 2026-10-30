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El conocimiento vuelve a ser protagonista
Por Redacción LA GACETA Hace 5 Hs

Esta tarde, desde las 19, los estudios de LA GACETA volverán a recibir a estudiantes secundarios dispuestos a demostrar cuánto conocen sobre la historia, la cultura y la identidad de Tucumán. Será el comienzo de la segunda temporada televisiva de “Enseñame Tucumán”. El estreno representa la culminación de varios meses de estudio en escuelas de toda la provincia. Por segundo año consecutivo, miles de jóvenes vuelven a reunirse alrededor del conocimiento.

La convocatoria da cuenta de su alcance: 4.584 estudiantes de 312 establecimientos participaron de las distintas instancias del certamen organizado por LA GACETA junto con el Ministerio de Educación. Detrás de cada chico hay docentes que acompañaron la preparación, familias que alentaron a los participantes y comunidades educativas que encontraron en la competencia un motivo para trabajar colectivamente. Es un proceso. El aprendizaje comenzó mucho antes de llegar a la televisión. Su valor trasciende lo que sucederá frente a las cámaras.

La iniciativa recupera, además, una experiencia que forma parte de la historia de este diario. En 1979, el concurso “Sí, es verdad, lo dice LA GACETA” convocó a estudiantes tucumanos a poner a prueba sus conocimientos. Casi medio siglo después, aquel espíritu encuentra continuidad en un formato que incorpora recursos audiovisuales, nuevas plataformas y dinámicas pensadas para las generaciones actuales. Los modos de comunicar y aprender cambiaron. La curiosidad, sin embargo, sigue siendo un punto de partida indispensable para la educación.

Esta segunda temporada propone abordar contenidos que permiten comprender la complejidad de nuestra historia. La construcción de las instituciones, las comunidades indígenas, los procesos migratorios, las transformaciones económicas y el cierre de los ingenios azucareros forman parte de un recorrido que invita a revisar acontecimientos decisivos para Tucumán. Son hechos que dejaron huellas profundas en nuestra sociedad. Conocerlos ayuda a comprender el presente, reconocer la diversidad de experiencias que construyeron la provincia y desarrollar una mirada crítica sobre sus problemas y posibilidades. La propuesta también pone de relieve una de las funciones que puede cumplir el periodismo: acercar información y conocimiento a públicos diversos. El archivo de un diario constituye, en ese sentido, una herramienta valiosa para reconstruir los acontecimientos que marcaron a distintas generaciones. Su utilización con fines educativos permite tender nuevos vínculos entre las escuelas, los medios de comunicación y la comunidad.

Desde hoy, estudiantes de cuarto año inaugurarán una serie de tres semifinales televisivas que desembocarán en la gran final del certamen. Habrá preguntas, respuestas, aciertos y errores. También un premio que alimentará las expectativas de los participantes: un viaje a Villa Carlos Paz para todos los integrantes del curso ganador. Sin embargo, el logro más importante ya puede advertirse: miles de jóvenes dedicaron tiempo y esfuerzo a estudiar la historia de Tucumán. En una sociedad que necesita fortalecer la educación y recuperar espacios de encuentro, esa participación merece ser celebrada y sostenida.

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