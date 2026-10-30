El conocimiento vuelve a ser protagonista

Esta segunda temporada propone abordar contenidos que permiten comprender la complejidad de nuestra historia. La construcción de las instituciones, las comunidades indígenas, los procesos migratorios, las transformaciones económicas y el cierre de los ingenios azucareros forman parte de un recorrido que invita a revisar acontecimientos decisivos para Tucumán. Son hechos que dejaron huellas profundas en nuestra sociedad. Conocerlos ayuda a comprender el presente, reconocer la diversidad de experiencias que construyeron la provincia y desarrollar una mirada crítica sobre sus problemas y posibilidades. La propuesta también pone de relieve una de las funciones que puede cumplir el periodismo: acercar información y conocimiento a públicos diversos. El archivo de un diario constituye, en ese sentido, una herramienta valiosa para reconstruir los acontecimientos que marcaron a distintas generaciones. Su utilización con fines educativos permite tender nuevos vínculos entre las escuelas, los medios de comunicación y la comunidad.