San Miguel de Tucumán recibe a referentes de Bloomberg en la etapa final de su certificación internacional en gestión de datos

Chahla hizo especial hincapié en que la llegada de los auditores internacionales no implica que la certificación esté garantizada, aunque consideró que haber superado las instancias preliminares constituye un logro para la capital provincial. "Para uno acceder a la auditoría es porque ya han hecho una evaluación estrictísima de cuáles han sido los datos de nuestra ciudad. Es decir, que tenemos la dicha de que hoy nos estén auditando. Pero eso no significa también que uno va a acreditar", aclaró.