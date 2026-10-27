San Miguel de Tucumán recibe a referentes de Bloomberg en la etapa final de su certificación internacional en gestión de datos
La intendenta recibió a los representantes del programa What Works Cities, de Bloomberg Philanthropies, junto a integrantes de su gabinete. La visita marca la etapa final de un proceso clave para alcanzar la certificación internacional y posicionar a San Miguel de Tucumán entre las ciudades que lideran la gestión pública basada en datos.
Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla recibió este martes en San Miguel de Tucumán a auditores de Bloomberg Philanthropies para certificar la gestión local basada en datos.
- El municipio ya acreditó 27 de los 43 criterios internacionales requeridos tras un año de trabajo conjunto y auditorías técnicas en diversas áreas gubernamentales.
- La definición se conocerá en diciembre; de obtener la certificación, la capital tucumana ganará transparencia y podrá gestionar créditos y financiamiento internacional.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dio este martes un nuevo paso en el proceso para obtener una certificación internacional que reconoce a los gobiernos locales que utilizan datos y evidencia para mejorar la toma de decisiones, optimizar los recursos públicos y brindar mejores servicios a los vecinos.
La intendente Rossana Chahla, junto a representantes del gabinete municipal, recibió en la Casa Museo Guillermina Lestón de Guzmán, ubicada en el Parque Guillermina, a una delegación del programa What Works Cities, impulsado por Bloomberg Philanthropies y desarrollado por Results for America, cuyos representantes iniciaron una auditoría presencial para evaluar los avances alcanzados por la capital tucumana.
La visita constituye una de las últimas etapas del proceso de certificación, que contempla la evaluación de 43 criterios internacionales relacionados con la gestión de datos, la planificación, la transparencia, la evaluación de políticas públicas y el impacto de las acciones gubernamentales en la comunidad.
De acuerdo con un informe de la Subsecretaría de Gestión Estratégica y Documentación, con fecha de corte al 21 de octubre, el Municipio logró acreditar 27 de los 43 criterios establecidos, equivalentes al 62,79% del total. Otros seis se encuentran en progreso y diez permanecen pendientes de acreditación.
Para respaldar los avances, las distintas áreas municipales presentaron 305 archivos en la plataforma de evaluación, correspondientes a 190 documentos o versiones diferentes. El proceso involucró a 20 dependencias pertenecientes a 13 secretarías y subsecretarías.
Chahla destacó la importancia de la auditoría internacional
Durante el encuentro, Chahla resaltó la trascendencia de que San Miguel de Tucumán haya llegado a esta instancia de evaluación y sostuvo que representa un reconocimiento al trabajo realizado por los equipos municipales durante más de un año. "Estamos con una auditoría muy importante de la Fundación Bloomberg, pero también de Results for America, que es una organización que tiene que ver con la certificación internacional de ciudades", explicó.
La intendente señaló que la evaluación busca comprobar que las decisiones de gobierno estén respaldadas por información verificable y procedimientos que permitan medir los resultados de las políticas públicas. "Eso para nosotros significa tener el dato exacto y que esta ciudad tiene y decide las políticas públicas en base a datos", afirmó.
Chahla hizo especial hincapié en que la llegada de los auditores internacionales no implica que la certificación esté garantizada, aunque consideró que haber superado las instancias preliminares constituye un logro para la capital provincial. "Para uno acceder a la auditoría es porque ya han hecho una evaluación estrictísima de cuáles han sido los datos de nuestra ciudad. Es decir, que tenemos la dicha de que hoy nos estén auditando. Pero eso no significa también que uno va a acreditar", aclaró.
En ese sentido, sostuvo que la incorporación de San Miguel de Tucumán al grupo de ciudades evaluadas tiene una importancia particular para el norte argentino. "Lo importante es esto: estamos dentro del radar de las ciudades que funcionan con datos, que toman la política pública en base a datos", expresó.
La posibilidad de acceder a financiamiento internacional
La jefa municipal también se refirió a los beneficios que podría representar una eventual certificación, especialmente en materia de transparencia institucional, eficiencia administrativa y acceso a nuevas fuentes de financiamiento. "Esto trae tres cosas importantes. Primero, legitimar todos los datos. Segundo, la credibilidad de todos nuestros procesos. Y tercero, esa credibilidad, esa legitimidad nos da la seguridad de que somos eficientes en los recursos", enumeró.
Según explicó, el reconocimiento internacional podría fortalecer las posibilidades de la ciudad para gestionar recursos destinados a proyectos específicos. "Eso nos permitiría tener una certificación para poder acceder a créditos internacionales con fines específicos", señaló.
Chahla precisó que la auditoría se extenderá durante 48 horas, con verificaciones presenciales en distintas dependencias municipales, y que las áreas de salud, obras públicas, movilidad y ambiente tendrán una participación destacada. "Vamos a ver en diciembre recién los resultados que tengamos", anticipó.
Los evaluadores destacaron los avances de San Miguel de Tucumán
La delegación internacional está integrada por Dan Poniachik, gerente sénior de City Experience para Latinoamérica de What Works Cities, y Owen O'Malley, director asociado del área de Gestión de Productos Digitales del programa de Bloomberg Philanthropies.
Poniachik destacó el desempeño de San Miguel de Tucumán durante las evaluaciones preliminares y remarcó que son pocas las ciudades de la región que consiguen avanzar hasta la instancia de auditoría presencial. "Es una de las ciudades que ha demostrado prácticas más sólidas en datos y evidencias para mejorar la calidad de vida de sus residentes", afirmó.
El especialista explicó que el equipo internacional viene trabajando desde hace aproximadamente un año con las autoridades municipales, mediante el análisis de documentación y procedimientos vinculados con ocho prácticas fundamentales de la administración pública. "Nuestro estándar tiene 43 criterios de lo que es una ciudad bien gestionada en torno a datos, con ocho prácticas fundacionales, desde gestión de datos, evaluaciones rigurosas, impacto en la comunidad, liderazgo y capacidad, entre otras", detalló.
En ese contexto, consideró que la capital tucumana presenta resultados alentadores en diferentes dimensiones del estándar internacional. "San Miguel de Tucumán está bastante alto en distintas de estas mediciones", sostuvo.
Consultado sobre los aspectos más destacados de la gestión municipal, Poniachik mencionó la incorporación de herramientas de información para orientar las políticas públicas y fortalecer la relación entre el gobierno local y la comunidad. "La verdad, un proceso muy sólido, muy avanzado en gestión de datos, el liderazgo y capacidad, en datos abiertos, en impacto con la comunidad en torno a datos", evaluó.
El representante de Bloomberg Philanthropies también explicó que la certificación no representa necesariamente el final del proceso de mejora institucional, ya que los municipios pueden someterse a nuevas evaluaciones para avanzar hacia niveles superiores. "En nuestro programa se puede recertificar luego de un año. Hemos tenido muchos casos de distintas ciudades, en Argentina y también en Colombia, Brasil, en Chile, que han ido mejorando sus prácticas de datos en el tiempo", indicó.
Por su parte, Owen O'Malley destacó que What Works Cities no solamente busca distinguir a los gobiernos que alcanzan determinados estándares, sino también acompañarlos en el desarrollo de mejores prácticas administrativas. "Nuestro programa es un reconocimiento para las ciudades que adhieren, pero también es una guía para mostrarles el camino que tienen que seguir", explicó.
El especialista valoró el esfuerzo que implica incorporar información y herramientas de análisis a las tareas cotidianas de una administración pública. "En principio hemos visto mucho compromiso en la ciudad, en la intendenta, en la gestión", manifestó.
O'Malley remarcó que utilizar información para mejorar los servicios públicos requiere continuidad, planificación y una participación activa de las distintas áreas gubernamentales. "Sabemos que es un gran trabajo, un gran esfuerzo trabajar con datos, poner los datos al trabajo en función de los ciudadanos. Es principalmente una tarea muy grande que lleva tiempo y mucho esfuerzo", señaló.
Finalmente, felicitó “el compromiso de la intendenta y su equipo" para llevar adelante el proyecto.
En qué áreas se registraron los principales avances
El informe presentado durante la auditoría identificó distintos niveles de cumplimiento en los ocho bloques del estándar internacional.
Uno de los mejores resultados se registró en el apartado de impacto en la comunidad, donde San Miguel de Tucumán consiguió acreditar los tres criterios evaluados, alcanzando un cumplimiento del 100%.
Entre las experiencias consideradas figuran el Presupuesto Participativo, los mecanismos de vinculación con organizaciones comunitarias y universidades, y las herramientas de análisis destinadas a mejorar los servicios de la Asistencia Pública.
También se alcanzó el cumplimiento total en presupuesto y finanzas basados en datos, con tres criterios acreditados sobre tres. En este apartado se presentaron antecedentes vinculados con la planificación presupuestaria, los reportes de gestión y la utilización de estudios territoriales para orientar las inversiones.
En materia de gestión de datos, la Municipalidad acreditó siete de los nueve criterios evaluados, equivalentes al 77,78%, mientras que en desempeño y análisis alcanzó el 80%, con cuatro de cinco indicadores cumplidos.
Entre las herramientas desarrolladas por el Municipio se destacan el Sistema Integrado de Planificación y Evaluación Municipal (SIPEM), los Planes Operativos Anuales de las distintas dependencias y el Índice de Priorización de Intervenciones Viales (IPI), que permite establecer criterios técnicos para definir las obras en calles de la ciudad.
El proceso también incluyó documentación sobre políticas ambientales, planificación urbana, movilidad, protección de datos, atención ciudadana y evaluación del desempeño del personal municipal.
Las recorridas y los desafíos pendientes
Durante la primera jornada, los representantes internacionales mantuvieron reuniones con la intendenta y los equipos técnicos responsables de los programas evaluados.
La agenda también contempló exposiciones sobre herramientas de planificación vial y experiencias culturales, además de visitas al Campus Educativo Ambiental y al Centro Operativo de Monitoreo Municipal (COMM).
Para este miércoles 28 de octubre está prevista la continuidad de las actividades con una recorrida por la Asistencia Pública, donde la doctora Karina Faccioli expondrá sobre las herramientas de gestión utilizadas en el servicio municipal de salud.
Los evaluadores también visitarán las obras hidráulicas ejecutadas en el barrio 360 Viviendas, en la zona sur de la capital, donde el secretario de Obras Públicas, Claudio Bravo, presentará los diagnósticos técnicos utilizados para definir las intervenciones destinadas a mejorar el sistema de desagües.
Más allá de los avances, la evaluación identificó aspectos que todavía requieren mejoras. Entre ellos figuran el fortalecimiento de los procedimientos de compras y contrataciones basados en evidencia, la aprobación de una política municipal de datos abiertos y la profundización de los mecanismos de medición de resultados.
También se prevé avanzar con MuniData, un programa de capacitación para trabajadores municipales, y continuar con las evaluaciones de desempeño y el seguimiento del impacto de los proyectos del Presupuesto Participativo.
Una vez concluida la auditoría, la documentación y los resultados de las verificaciones serán considerados en el proceso de evaluación internacional.
La definición sobre una eventual certificación y el nivel que podría alcanzar San Miguel de Tucumán —plata, oro o platino— quedará a cargo del Comité del Estándar What Works Cities.
Según anticipó Chahla, los resultados se conocerán en diciembre, cuando la capital tucumana sabrá si logra incorporarse al grupo de ciudades reconocidas internacionalmente por utilizar datos y evidencia en sus decisiones de gobierno.