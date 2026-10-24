Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué cambios energéticos llegarán antes de terminar octubre

Sin embargo, no todos los signos experimentarán el fin de semana con la misma soltura. Para las personas nacidas bajo el signo del Búfalo, la energía de la jornada se presenta en un "Choque" directo con la rueda astral diaria, dominada por la Cabra. Este conflicto energético suele manifestarse a través de tiranteces, fricciones inesperadas e imprevistos, por lo que la recomendación central para el Búfalo será mantener la calma, postergar las decisiones impulsivas y esquivar cualquier tipo de confrontación hasta que la marea baje.