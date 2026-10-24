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Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué cambios energéticos llegarán antes de terminar octubre

Ludovica Squirru anticipó un fin de semana de giros astrales y reconfiguración de metas. Los signos bendecidos por la suerte y quiénes deberán actuar con prudencia antes de cerrar el mes.

Los signos favorecidos del fin de semana, según Ludovica Squirru.
Los signos favorecidos del fin de semana, según Ludovica Squirru. (Imagen Web)
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru anticipó en Argentina los giros energéticos del horóscopo chino para fines de octubre, causados por la transición astral que afectará las metas de cada signo.
  • Signos como Tigre, Conejo y Caballo tendrán fluidez en decisiones y vínculos, mientras que el Búfalo afrontará tensiones y choques imprevistos por la influencia de la Cabra.
  • El cierre de mes exigirá moderar impulsos para evitar confrontaciones y aprovechar las oportunidades de avance, marcando un ciclo de reordenamiento personal y estratégico.
Resumen generado con IA

La brújula energética del horóscopo chino indica que aunque los días del mes se agitan, las oportunidades de cambio y la posibilidad de conquistar aquello por lo que se viene trabajando aún tienen margen. En este fin de semana en el que nos acercamos al fin de octubre, los impulsos podrán llevar a una metamorfosis interior que pronto nos diriga hacia la consolidación de lo que más anhelamos.

Horóscopo chino: los signos protegidos que lograrán concretar sus metas en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos protegidos que lograrán concretar sus metas en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru, la reconocida astróloga, indicó en esta oportunidad cuáles serán aquellos signos que, fluyendo con la energía de octubre, encontrarán una salida a sus iniciativas y verán cómo sus pasos fluyen hacia la mejora personal y hasta una ocasión de superación. Gobernado por el Ki 5-8, este día tendrá un tono energético de avance y de giro.

Los signos favorecidos por la fortuna astral

Bajo este panorama de orden interior y reconfiguración de metas, el mapa zodiacal muestra marcadas diferencias entre la fortuna y la precaución. Aquellos signos que se encuentran en perfecta sintonía y concordia con las vibraciones de la jornada —como el Tigre, el Conejo, el Caballo, la Cabra, el Mono y el Chancho— verán cómo la fluidez favorece tanto sus planes profesionales como sus vínculos personales, permitiéndoles encarar decisiones audaces con el viento a favor y concretar esos logros anhelados.

Sin embargo, no todos los signos experimentarán el fin de semana con la misma soltura. Para las personas nacidas bajo el signo del Búfalo, la energía de la jornada se presenta en un "Choque" directo con la rueda astral diaria, dominada por la Cabra. Este conflicto energético suele manifestarse a través de tiranteces, fricciones inesperadas e imprevistos, por lo que la recomendación central para el Búfalo será mantener la calma, postergar las decisiones impulsivas y esquivar cualquier tipo de confrontación hasta que la marea baje.

Claves para cerrar el mes con balance positivo

Este cierre de mes se perfila como un umbral de reordenamiento estratégico donde la clave no estará en forzar los eventos, sino en saber leer el ritmo del clima astral. Mientras los signos favorecidos podrán apretar el acelerador y cosechar los frutos del esfuerzo previo, quienes enfrentan momentos de complejidad encontrarán en la pausa y la paciencia la mejor herramienta para convertir cualquier obstáculo temporal en aprendizaje.

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