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Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán la energía a su favor en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru reveló cuáles son los animales del zodiaco que contarán con la energía a favor en la recta final del año para potenciar proyectos, afianzar vínculos y alcanzar el éxito.

Los signos más afines a ala energía de fin de año, según Ludovica Squirru
Los signos más afines a ala energía de fin de año, según Ludovica Squirru (Imagen Web)
Por Redacción Sociedad Hace 11 Min

Los signos del zodiaco comienzan a transitar la recta final del año, una etapa marcada por movimientos intensos, desafíos significativos y la necesidad de actuar con prudencia, pero también con la premura que demandan los nuevos horizontes. La energía del ciclo le exige a los signos del horóscopo chino una capacidad de adaptación fundamental para aprovechar las condiciones que, en varios casos, resultarán altamente favorables. En este último tramo del año, algunos signos finalmente se encontrarán con las ocasiones que aún no habían salido a la luz y para las cuales resultará clave mantener la perseverancia.

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué cambios energéticos llegarán antes de terminar octubre

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Ludovica Squirru, la reconocida astróloga, remarcó cuáles son los signos que experimentarán un período de grandes avances, posibilidades de oro y un desarrollo de habilidades que los hará crecer antes de que termine el año. La especialista señaló que los cambios pueden llegar incluso a último momento con nuevos propósitos cumplidos y relaciones más firmes, aunque advirtió que será indispensable mantener el enfoque y controlar los impulsos.

Los signos que encontrarán un impulso a fin del 2026

Conejo

Entre los animales más favorecidos se encuentra el Conejo, que destacará por su profunda afinidad con la energía de este ciclo. Su sensibilidad natural y su capacidad para construir vínculos sólidos se convertirán en herramientas clave para transformar su realidad. Para el Conejo, el secreto de este período estará en acompañar sus deseos de cambio con elecciones conscientes, evitando caer en reacciones intempestivas.

Tigre

Por su parte, el Tigre también se posiciona en una situación de gran ventaja energética. Este escenario se presenta como la coyuntura ideal para impulsar proyectos personales o profesionales, tomar la iniciativa en áreas estancadas y salir a la búsqueda de nuevos caminos. Sin embargo, la recomendación central para el Tigre será canalizar su pasión con estrategia para que la intensidad no se traduzca en determinaciones apresuradas.
Perro

Otro de los signos que se encamina hacia una notable reconversión es el Perro. La solidaridad, la lealtad y el trabajo en equipo serán los pilares que le permitirán construir grandes perspectivas y atravesar cualquier proceso de transformación con el respaldo de su entorno. Los proyectos compartidos y las alianzas estratégicas ocuparán un lugar prioritario en su camino al éxito durante estos meses.

Cabra

Finalmente, la Cabra completa este grupo de signos con el viento a favor. Este tiempo resultará sumamente propicio para fortalecer las relaciones afectivas, involucrarse en iniciativas colectivas y apoyarse en otras personas para alcanzar metas ambiciosas. Frente a las exigencias del cierre de año, la cooperación y la empatía aparecerán como sus mejores recursos.

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