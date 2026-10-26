Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán la energía a su favor en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Los signos del zodiaco comienzan a transitar la recta final del año, una etapa marcada por movimientos intensos, desafíos significativos y la necesidad de actuar con prudencia, pero también con la premura que demandan los nuevos horizontes. La energía del ciclo le exige a los signos del horóscopo chino una capacidad de adaptación fundamental para aprovechar las condiciones que, en varios casos, resultarán altamente favorables. En este último tramo del año, algunos signos finalmente se encontrarán con las ocasiones que aún no habían salido a la luz y para las cuales resultará clave mantener la perseverancia.