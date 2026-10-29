Dólar: la cotización mayorista tuvo una leve baja y el "blue" operó sin cambios este jueves

Resumen para apurados
- Este jueves, el dólar mayorista bajó $3 a $1.539 en el mercado argentino por alto volumen negociado, mientras el oficial ($1.560) y el blue ($1.565) cerraron sin variaciones.
- En una jornada con U$S 621,3 millones negociados al contado, el tipo de cambio mayorista retrocedió, aunque todavía conserva un aumento acumulado del 1,5% en lo que va del mes.
- Con el techo de la banda fijado por el BCRA en $1.949,91, la divisa quedó a un 26,7% del límite superior, otorgando margen de maniobra oficial ante futuras presiones cambiarias.
El mercado cambiario mostró movimientos dispares este jueves. Mientras el dólar oficial y el "blue" permanecieron sin cambios, el tipo de cambio mayorista retrocedió tres unidades, en un día de importante volumen de operaciones en el segmento de contado.
Según la referencia del Banco Nación (BNA), el dólar al público cerró a $1.560 para la venta, sin variaciones respecto de la jornada anterior. En tanto, el relevamiento del Banco Central (BCRA) indicó que el promedio de las entidades financieras fue de $1.560,67 para la venta y $1.507,68 para la compra.
Por su parte, el dólar "blue" también se negoció sin cambios y terminó la jornada a $1.565.
Qué pasó con el dólar mayorista
En el segmento mayorista, la divisa registró una caída de $3 y cerró a $1.539. La jornada estuvo marcada por un volumen de operaciones de U$S621,3 millones en el mercado de contado.
Pese al retroceso de este jueves, en lo que va de octubre el tipo de cambio mayorista acumula un incremento de $22, equivalente al 1,5%.
A cuánto quedó el techo de las bandas cambiarias
En este contexto, el BCRA estableció el techo del régimen de bandas cambiarias en $1.949,91. De esta manera, el dólar mayorista terminó a $410,91 del límite superior, una distancia equivalente al 26,7%.