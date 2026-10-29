Dólar: la cotización mayorista tuvo una leve baja y el "blue" operó sin cambios este jueves

Según la referencia del Banco Nación (BNA), el dólar al público cerró a $1.560 para la venta, sin variaciones respecto de la jornada anterior. En tanto, el relevamiento del Banco Central (BCRA) indicó que el promedio de las entidades financieras fue de $1.560,67 para la venta y $1.507,68 para la compra.