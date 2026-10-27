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El dólar "blue" se mantuvo estable y el mayorista bajó en Tucumán: qué pasó con el oficial

En el mercado mayorista, la cotización retrocedió tres pesos pese a una fuerte caída del volumen operado.

DÓLAR HOY.
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Por Redacción Economía Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar mayorista cayó a $1.538 en la segunda rueda semanal del mercado cambiario argentino, mientras el blue cerró a $1.575 y el oficial a $1.560 sin registrar cambios.
  • El descenso ocurrió con una fuerte merma del volumen operado (U$S 429,9 millones) y acompañó la revalorización del real brasileño tras su reciente desplome.
  • La cotización mayorista quedó a un 26,6% del techo de la banda cambiaria fijado por el BCRA en $1.947,79, otorgando margen de maniobra para la política monetaria.
Resumen generado con IA

En la segunda rueda hábil de la semana, el dólar registró comportamientos dispares en el mercado cambiario. Mientras las cotizaciones al público y en el segmento informal permanecieron estables, el tipo de cambio mayorista retrocedió y cerró a $1.538.

Según la referencia del Banco Nación (BNA), el dólar minorista se mantuvo en $1.560 para la venta, un máximo nominal. Por su parte, el dólar "blue" se negoció a $1.575, sin variaciones respecto de la rueda anterior.

El dólar mayorista bajó pese a la menor oferta de divisas

En el segmento mayorista, el monto operado en el mercado de contado alcanzó los U$S429,9 millones. El volumen representó una caída de unos U$S300 millones frente a la oferta registrada el lunes.

Pese al menor flujo de divisas, el tipo de cambio mayorista cedió tres pesos, equivalente a una baja del 0,2%, y finalizó la jornada a $1.538.

La tendencia acompañó parcialmente la revalorización del real brasileño, luego de la abrupta caída del 9% que había registrado el lunes.

 A cuánto quedó el dólar del techo de la banda cambiaria

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó en $1.947,79 el techo de las bandas cambiarias, el límite establecido para el régimen de flotación del tipo de cambio.

Con el dólar mayorista en $1.538, la cotización oficial quedó a $409,79 de ese máximo, una distancia equivalente al 26,6% del límite superior.

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