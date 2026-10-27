El dólar "blue" se mantuvo estable y el mayorista bajó en Tucumán: qué pasó con el oficial

Resumen para apurados
- El dólar mayorista cayó a $1.538 en la segunda rueda semanal del mercado cambiario argentino, mientras el blue cerró a $1.575 y el oficial a $1.560 sin registrar cambios.
- El descenso ocurrió con una fuerte merma del volumen operado (U$S 429,9 millones) y acompañó la revalorización del real brasileño tras su reciente desplome.
- La cotización mayorista quedó a un 26,6% del techo de la banda cambiaria fijado por el BCRA en $1.947,79, otorgando margen de maniobra para la política monetaria.
En la segunda rueda hábil de la semana, el dólar registró comportamientos dispares en el mercado cambiario. Mientras las cotizaciones al público y en el segmento informal permanecieron estables, el tipo de cambio mayorista retrocedió y cerró a $1.538.
Según la referencia del Banco Nación (BNA), el dólar minorista se mantuvo en $1.560 para la venta, un máximo nominal. Por su parte, el dólar "blue" se negoció a $1.575, sin variaciones respecto de la rueda anterior.
El dólar mayorista bajó pese a la menor oferta de divisas
En el segmento mayorista, el monto operado en el mercado de contado alcanzó los U$S429,9 millones. El volumen representó una caída de unos U$S300 millones frente a la oferta registrada el lunes.
Pese al menor flujo de divisas, el tipo de cambio mayorista cedió tres pesos, equivalente a una baja del 0,2%, y finalizó la jornada a $1.538.
La tendencia acompañó parcialmente la revalorización del real brasileño, luego de la abrupta caída del 9% que había registrado el lunes.
A cuánto quedó el dólar del techo de la banda cambiaria
En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó en $1.947,79 el techo de las bandas cambiarias, el límite establecido para el régimen de flotación del tipo de cambio.
Con el dólar mayorista en $1.538, la cotización oficial quedó a $409,79 de ese máximo, una distancia equivalente al 26,6% del límite superior.